Donald Trump cancellerà norme di Obama sul riscaldamento globale

27 marzo 2017, ore 09:55
Lo riporta l'emittente Abc che cita fonti della Casa Bianca
Dazi, la presidente del Consiglio Meloni: “Il 15% è sostenibile”. Le opposizioni: “E’ una sconfitta”
Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico: “Altro che ponte, l’amicizia con Trump costerà caro all’Italia; Giuseppe Conte. leader del Movimento Cinque Stelle: “La realtà dei fatti per la nostra patriota della domenica è un pugno nello stomaco”
Milano, Sala non si dimette, Tancredi sì. Il Sindaco: “Io ci sono e vado avanti, le mie mani sono pulite”
Dopo la notizia del coinvolgimento nell’inchiesta sul capoluogo lombardo, il primo cittadino non lascia e si difende con un “discorso programmatico” per i prossimi due anni di legislatura. L’assessore alla Rigenerazione urbana invece abbandona l’incarico
UniCredit, Bruxelles boccia il Golden Power sul Banco Bpm: dubbi che il Dpcm miri a tutelare la pubblica sicurezza
Per i tecnici della Commissione Ue il decreto di Palazzo Chigi violerebbe l'articolo del Regolamento Concentrazioni e sarebbe contrario alla libera circolazione dei capitali e alla competenza della Bce. Il governo ha 21 giorni di tempo per rispondere