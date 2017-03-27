Donald Trump cancellerà norme di Obama sul riscaldamento globale

Donald Trump cancellerà norme di Obama sul riscaldamento globale

Donald Trump cancellerà norme di Obama sul riscaldamento globale

Redazione Web

27 marzo 2017, ore 09:55

Lo riporta l'emittente Abc che cita fonti della Casa Bianca

Martedì il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump firmerà un nuovo ordine esecutivo che cancella il piano di Obama sulla riduzione del surriscaldamento globale. Lo riporta l’emittente Abc che cita fonti della Casa Bianca.

