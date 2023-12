Donna accoltellata in un'area di sosta dell'A1 vicino a Firenze, ricercato l'ex marito

E' stata accoltellata alle gambe da un uomo incappucciato che è poi fuggito. Lei, una donna di 58 anni era sull'auto in sosta nell'area di servizio Bisenzio Est, tra Firenze e Prato sull'autostrada A1 in provincia di Firenze in attesa delle due figlie che erano all'interno dell'autogrill. Il tutto mentre l'ex marito ha fatto perdere per il momento le proprie tracce. La Polizia sta cercando di fare luce sull'accaduto. La vittima è un'insegnante di 58 anni residente a Segrate, in provincia di Milano.





I fatti

La donna stava rientrando a casa dopo aver passato il Natale da alcuni parenti a Cerveteri, in provincia di Roma. Questa mattina si era messa in viaggio con le due figlie, una di 29 e l'altra di 31 anni, e attorno alle 14.15 si è fermata all'area di sosta dell'Autostrada A1. Le due giovani sono entrate in autogrill, mentre lei è rimasta ad attenderle in auto. Ed è stato in questi minuti d'attesa che una persona incappucciata ha aperto velocemente lo sportello della vettura, tentanto di colpire la donna con un coltello. Perlomeno questo è quanto si vede dalle telecamere di servizio dell''area di sosta. L'insegnante ha cercato di difendersi e la coltellata, anziché colpire il petto ha centrato una gamba. Dopo essere stata colpita è uscita dall'auto ed ha iniziato a chiedere aiuto. A chiamare i soccorsi sono state alcune persone che si trovavano nell'area di servizio. La 58enne è stata trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi. Le sue condizioni non sono gravi, la donna è stata già dimessa





Le indagini

La donna è già stata sentita dagli investigatori che indagano sull'accaduto. Ha raccontato di non essere riuscita a riconoscere l'uomo che l'ha colpita. L'insegnante avrebbe però raccontato che poco tempo fa le sarebbero state tagliate tutte le gomme dell'auto. L'aggressore è fuggito a bordo di una vettura: e le diverse telecamere di sorveglianza dell'area di servizio potrebbero aver ripreso la targa della macchina che, secondo alcune testimonianze, dovrebbe essere di colore scuro. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, nemmeno che possa trattarsi di un'aggressione avvenuta in ambito familiare . Accertamenti sono in corso sulle persone vicine alla donna e sono scattate immediatamente le ricerche dell'ex marito, che al momento è irreperibile. Ma non è chiaro se l'uomo sia coinvolto o meno nella vicenda. Nei suoi confronti ci sono dei precedenti per lesioni personali in ambito familiare e fino ad inizio dicembre era in regime di messa alla prova.