Donnarumma contestato con striscioni e finti dollari

E’ accaduto durante la partita della nazionale under 21

Donnarumma è al centro di una grande contestazione da parte dei tifosi a causa del mancato rinnovo con il MIlan e ieri sera, durante Italia-Danimarca, i toni si sono “riaccesi”. Prima, ogni volta che il portiere prendeva il pallone, arrivavano i fischi; poi è stato esposto uno striscione (“Dollarumma”) seguito dal lancio in campo fotocopie di dollari.

