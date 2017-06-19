Donnarumma contestato con striscioni e finti dollari

19 giugno 2017, ore 10:02
E’ accaduto durante la partita della nazionale under 21
Donnarumma è al centro di una grande contestazione da parte dei tifosi a causa del mancato rinnovo con il MIlan e ieri sera, durante Italia-Danimarca, i toni si sono “riaccesi”. Prima, ogni volta che il portiere prendeva il pallone, arrivavano i fischi; poi è stato esposto uno striscione (“Dollarumma”) seguito dal lancio in campo fotocopie di dollari.
