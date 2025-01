Dopo 30 anni di matrimonio Pep Guardiola si separa da sua moglie Cristina Serra

Pep Guardiola e sua moglie Cristina Serra si sarebbero separati dopo 30 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento. I rumors sono iniziati a circolare prima in Argentina e poi in Spagna, trovando conferma nel quotidiano El Periodico. Secondo quanto riporta il giornale iberico, la separazione sarebbe avvenuta nel dicembre 2024 e i due già vivrebbero in case diverse. Sempre secondo El Periodico, erano a conoscenza della notizia solo pochi amici e parenti in quanto si voleva mantenere rispetto reciproco e privacy.

Dopo aver preso la decisione di separarsi al termine di mesi di riflessioni, il rapporto sarebbe rimasto ottimo e cordiale, mettendo quindi fine alla loro relazione in maniera serena.

La coppia era una tra le più longeve e stabili del mondo del calcio. Dalla loro storia d’amore sono nati 3 figli: Maria, influencer 24enne, Marius, che ha 22 anni ed è diventato amministratore delegato a Dubai, e Valentina, minorenne e studentessa.





LA STORIA D’AMORE

Pep e Cristina si erano conosciuti durante un servizio fotografico per uno stilista di Guardiola. Nel corso degli anni, hanno sempre dato grande valore alla loro privacy, evitando il coinvolgimento nei pettegolezzi.

La relazione tra Pep Guardiola e Cristina Serra era iniziata nel 1994. arrivando al matrimonio, in una cerimonia civile intima svoltasi a Matadepera, Barcellona, nel 2014. Negli ultimi due anni la coppia ha iniziato a vivere lontano: Cristina viveva tra Barcellona e Londra, mentre Pep a Manchester. La Serra, infatti, non viveva più a Manchester per occuparsi della sua azienda di moda.