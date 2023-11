Dopo Axl Rose, anche Jamie Foxx accusato di molestie sessuali

Dopo Steven Tyler e Axl Rose, anche l’attore e cantante Jamie Foxx è stato accusato di molestie sessuali. L’episodio risalirebbe a una sera del 2015, mentre la star era a cena in un ristorante di Manhattan: secondo quanto riporta il New York Post, l’attore avrebbe toccato in maniera inappropriata una donna che si era avvicinata per chiedergli una foto e che lo ha ora denunciato presso la Corte Suprema di New York. Queste azioni legali rientrano in una lunga serie di denunce presentate alla scadenza, prevista per il 24 novembre, dell’Adult Survivors Act, una legge che nello stato di New York consente alle vittime di intentare cause anche dopo la prescrizione del presunto reato.

LE ACCUSE NEI CONFRONTI DI JAMIE FOXX

Nei documenti giudiziari si legge che quella sera di otto anni fa la donna, riportata come Jane Doe (nominativo usato negli Stati Uniti per celare la vera identità di una persona in un caso giudiziario), era a cena al Catch NYC & Roof in compagnia di un’amica. È a quel punto che avrebbe notato Jamie Foxx seduto in un tavolo della terrazza panoramica: a quel punto si sarebbe fatta avanti per chiedergli una foto. “Sembrava ubriaco, diceva: ‘Wow, hai un corpo da top model’”, ha ricordato la donna nella denuncia: “Foxx l'ha portata per il braccio nella zona posteriore della terrazza, dove le ha messo le mani sotto la maglietta e le ha toccato il seno. Poi l'attore ha fatto scivolare la mano nei pantaloni”. Decisivo l’intervento dell’amica che, notata la scena, si sarebbe avvicinata costringendo Foxx ad allontanarsi. Non solo l’attore, anche il ristorante teatro dell’aggressione è stato citato in giudizio: negli atti si parla di trauma "permanentemente" dovuto alle "lesioni e al disagio emotivo che ha subito a seguito di violenza sessuale, abuso, aggressione e percosse” che le avrebbero inoltre impedito di “svolgere le sue attività lavorative”. Interpellato dal New York Post, l’artista non ha rilasciato dichiarazioni.