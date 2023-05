È cominciato Sky Inclusion Days, a Milano si riflette su inclusione e diversità

Riflettere, commuoversi, ridere, pensare, cambiare, restare uguali. Sono tante le emozioni che suscitano i diversi panel, ma la certezza è che dopo averli ascoltati, qualcosa resta. Ha preso il via questa mattina Sky Inclusion Days con Figli ≠ Genitori, l’evento di Sky dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità, organizzato in collaborazione con l’associazione no profit Lidia Dice. Il primo di due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti, che svolgeranno domenica 14 e lunedì 15 maggio a Milano, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Un’occasione per riflettere sul tema del rapporto con la diversità in tutte le sue declinazioni: dalla parità di genere ai diritti delle persone LGBTQ+, dalla disabilità alla body positivity, dal background etnico all’inclusione digitale e a quella del linguaggio, partendo proprio dal confronto tra generazioni e dal rapporto tra genitori e figli.





La mattinata di domenica

Molto partecipati i primi appuntamenti, che si sono aperti alle 11 con la presentazione dell’evento da parte di Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia, e Lidia Carew, presidente e fondatrice dell’associazione Lidia Dice, prima del saluto di Gaia Romani (Assessora ai Servizi Civici e Generali, del Comune di Milano) e degli enti patrocinanti: Consolato Generale degli Stati Uniti, Corecom Lombardia. Particolarmente apprezzata ed applaudita la performance di Mariano Gallo, in arte Priscilla, Diversamente Diverso di Luciano Melchionna e l’esibizione di danza di Macia Del Prete I’m not the center of anything. Poi Cinzia Valentini (VP Agedo Milano), Igor Suran (Executive Director Parks Liberi e Uguali), Francesco Pintus (Chair Network LGBTQ at Sky) e Mariano Gallo si sono confrontati all’interno del panel intitolato Etero o Gay, sono tutti figli miei. Domenico Cuomo, attore molto apprezzato nella fortunata serie Mare Fuori, ha letto Un'Alice come un'altra, seguito dai monologhi sulla maternità di Elena Goretti (giornalista), Laura Miola (influencer) e Vasiliki Pierrakea (imprenditrice e cuoca). In chiusura di mattinata, la performance di Tommy Kuti, poi il panel Il talento non è di genere: impariamo dallo sport a cui hanno partecipato Daniele Cassioli, la calciatrice Sara Gama, capitana della nazionale di calcio femminile, e il nuotatore artistico Giorgio Minisini.

Il pomeriggio di domenica

Anche nel pomeriggio, tanti gli appuntamenti da seguire. Si partirà con un dibattito per approfondire il tema della parità di genere, con la giornalista e scrittrice Francesca Barra, il regista Riccardo Milani e Silvio Petta, fondatore della community Superpapà. Poi un confronto sulla libertà nell’era digitale con il teologo Padre Paolo Benanti e uno sulla paternità biologica, affidataria e adottiva con il cantautore Niccolò Agliardi e il comico Antonio Ornano. Spazio anche all’arte con l’intervista a Omar Hassan e una performance dell’attore Vinicio Marchioni. Domani la seconda giornata di Sky Inclusion Days, evento di cui RTL 102.5 è radio ufficiale.