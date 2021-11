E’ già boom di visite ai Mercatini di Natale di Trento. Si entra solo con il Green pass

Dopo la sospensione obbligata dello scorso anno, a causa della pandemia, e quando in Germania in Baviera e Sassonia sono stati costretti a disdire i caratteristici mercatini di Natale, a Trento si è di nuovo alzato il sipario sui mercatini natalizi , con l’inaugurazione della Fattoria del Natale e del Villaggio incantato (entrambi pensati per bambine e bambini) con Babbo Natale e i suoi folletti. Quindi il brindisi (per i grandi) e il sindaco Franco Ianeselli , ha acceso le luci natalizie posizionate in tutta la città e sul grande albero di Natale al centro della piazza. Alle migliaia di persone che visiteranno la città e i mercatini l’invito del comune è di diventare protagonisti condividendo i selfie scattati vicino alle varie installazioni luminose con l’hashtag #illuminiAmoTrento".

AGNOLIN, APT: RIPARTIAMO IN SICUREZZA

"Abbiamo investito tanto sulla sicurezza, anticipando anche misure non necessarie, per garantire la ripresa di una manifestazione tanto amata e per sostenere il rilancio turistico della nostra città dopo la pandemia. Sul posto è sempre presente il nostro personale, sia per consigliare e informare i visitatori, sia per garantire il rispetto delle regole di prevenzione, in particolare per evitare gli assembramenti", ha spiegato il direttore dell'Azienda di promozione turistica (Apt), Matteo Agnolin. Secondo le prime stime dell'Apt, ente organizzatore, nelle due piazze vi sono sempre tra le 500 e le 600 persone, mentre nella prima metà della giornata di ieri sono stati distribuiti oltre 5.000 braccialetti.