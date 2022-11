E’ Giandavide De Pau l’uomo sotto torchio per i delitti di Roma. Legato al clan camorristico dei Senese, incastrato da segnalazione della sorella

Per ore è rimasto sotto interrogatorio alla Questura di Roma, Giandavide De Pau è l'uomo fortemente sospettato di essere l'autore del triplice femminicidio avvenuto giovedì scorso nel quartiere Prati, tra i più centrali della Capitale. Il 51enne ha precedenti penali, anche un’accusa di violenza sessuale, in passato era l'uomo fidato del boss Michele Senese per il quale svolgeva anche il ruolo di autista e factotum. Il suo nome compare negli atti di varie inchieste della Dda sul clan dei Senese ma anche al Mondo di Mezzo, il gruppo criminale guidato a Roma da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. E’ stata la sorella ad informare gli inquirenti.

INDISCREZIONI DELL’INTERROGATORIO

"Ricordo di essere stato in quella casa di via Riboty con delle ragazze cinesi e di avere tamponato la ferita alla gola di una di loro ma poi ho un black out e non ricordo più nulla. Non ricordo di essere stato in via Durazzo, ho solo vagato per due giorni senza mangiare ne' dormire". E' quanto avrebbe riferito Giandavide De Pau, l'uomo fortemente sospettato di essere l'autore del triplice femminicidio, nel corso dell'interrogatorio durato oltre sette ore in Questura.

SOSPETTATO PRESO ALL'ALBA IN CASA MADRE MENTRE DORMIVA

I poliziotti della Squadra Mobile avevano identificato Giandavide De Pau già dal primo pomeriggio di ieri. Questa mattina all'alba, senza alcun blitz ne’ irruzioni violente, si sono presentati nell'abitazione della madre in zona Ottavia e, con uno stratagemma, si sono fatti aprire la porta. Il 51enne romano, sospettato di essere l'assassino delle tre donne nel Rione Prati, dormiva e non ha opposto resistenza.

QUESTORE, POPOLAZIONE ORA PUO' STARE TRANQUILLA

La situazione è sotto stretto controllo e riteniamo di poter affermare che la collettività possa tornare ad essere più tranquilla perchè altri fatti collegati a questi tragici avvenuti non ci saranno. Lo afferma il questore di Roma, Mario Della Cioppa in una nota relativa agli omicidi di Roma.