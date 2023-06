E’ la fine di un’era. Addio a Silvio Berlusconi, morto a 86 anni

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Possiamo affermare che Silvio Berlusconi, senza tema di smentita, sia stato protagonista per trent'anni della storia italiana . Imprenditore di successo, tycoon televisivo dominatore nel mondo del calcio con le coppe vinte dal Milan, infine politico. Fondatore di Forza Italia, presidente del Consiglio per 9 anni, ha guidato quattro governi, è stato eletto per la prima volta in Parlamento il 27 marzo del 1994. Il tutto contrassegnato da una lunga serie di vicende giudiziarie e da una condanna passata in giudicato. Quanto alle relazioni sentimentali, Berlusconi sposa nel 1964 Carla Elvira Lucia Dall’Oglio : dall’unione nascono Maria Elvira, detta Marina e Pier Silvio . Poi nel 1980 conosce l’attrice Veronica Lario , con la quale intraprende una relazione extra coniugale e che, dopo il divorzio, sposa con rito civile 10 anni dopo. Nascono i figli Barbara, Eleonora e Luigi . Nel 2012 Berlusconi si fidanza con Francesca Pascale, un comunicato ufficiale del 5 marzo del 2020 annuncia la fine dell’amore. Nello stesso anno il Cavaliere si fidanza con la deputata Marta Fascina .

Silvio Berlusconi ha dato " un inestimabile contributo allo sviluppo della partnership russo-italiana reciprocamente vantaggiosa ". Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio di condoglianze. Tra i due c’era un legame che andava oltre la sfera politica e che, soprattutto dall’invasione dell’Ucraina, aveva creato non pochi imbarazzi all’interno del governo Meloni. Per me Silvo è stata una persona cara e un vero amico, afferma il presidente russo Vladimir Putin nel messaggio di condoglianze al presidente Sergio Mattarella per la scomparsa di Berlusconi.

Con Silvio Berlusconi se ne va un pezzo d’Italia. E’ l’espressione che ricorre da questa mattina, da quando la notizia della morte dell'ex presidente del Consiglio è giunta nelle redazioni dei giornali e network di tutto il mondo. Silvio Berlusconi è deceduto intorno alle 9,30 . La conferma arriva dall' ospedale San Raffaele . La notizia anticipata dal Corriere della Sera, dopo le opportune verifiche, è stata poi battuta dall’Ansa. Il leader di Forza Italia, che aveva 86 anni, da quattro giorni era stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Al suo capezzale c'erano la compagna Marta Fascina, il fratello Paolo e tutti i suoi figli. Si va verso funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi , l'ex presidente del Consiglio deceduto oggi all'ospedale San Raffaele. Già in giornata la salma potrebbe essere trasferita nella sua casa, a Villa San Martino ad Arcore.

BERLUSCONI: IL FERETRO LASCIA L'OSPEDALE SAN RAFFAELE

Il carro funebre con il feretro di Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano. È diretto verso villa San Martino ad Arcore. La camera ardente verrà allestita nello studio 20 di Cologno Monzese, che è uno dei più grandi del Centro di Produzione Mediaset da dove vengono trasmessi numerosi programmi come 'L'Isola dei famosi'. Nello stesso studio sono state registrate anche diverse serie televisive. Non è la prima volta che gli studi televisivi di Cologno Monzese sono la sede dell'ultimo saluto a personaggi noti. All'interno, ma non nello Studio 20, erano state allestite le camere ardenti anche di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

TRIBUNALE DI MILANO, BERLUSCONI HA SEGNATO LA STORIA

"La scomparsa di Silvio Berlusconi non può non suscitare emozioni. La prima, prevalente, riguarda l'aspetto di sofferenza e di doverosa vicinanza ai familiari. Vi sono poi le impronte di storia che una figura come la sua ha tracciato durante lunghi anni di impegno nella vita politica e nella crescita dell'impresa. Altre vicende devono, in questo momento, rimanere sopite". Lo spiega il presidente facente funzioni del Tribunale di Milano Fabio Roia.

PAPA, BERLUSCONI ENERGICO PROTAGONISTA VITA POLITICA

Papa Francesco ha inviato un telegramma di condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi per la scomparsa dell'ex premier. Bergoglio ha espresso "sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica". "Sua Santità - sottolinea il telegramma - invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera".

DELPINI CELEBRERÀ FUNERALI DI BERLUSCONI MERCOLEDÌ ALLE 15

Sarà l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a celebrare i funerali dell'ex premier Silvio Berlusconi che si terranno mercoledì prossimo alle 15 nel Duomo di Milano.