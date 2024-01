E' partita la missione Ax-3 con il colonnello dell'Aeronautica militare, Walter Villadei. Ottavo italiano in orbita. Volo all'insegna della Space economy

È partita la missione Ax-3 a bordo della quale vola Walter Villadei, colonnello dell'Aeronautica Militare e ottavo italiano a raggiungere l'orbita terrestre. Sulla capsula Crew Dragon Freedom della SpaceX, diretta alla Stazione Spaziale, volano con Villadei, che ha il ruolo di pilota, lo svedese Marcus Wandt, della nuova classe di astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, e il primo astronauta turco Alper Gezeravci; il comandante è Michael Lopez-Alegria, veterano della Nasa ora alla Axiom Space. Il lancio è avvenuto con un razzo Falcon 9 di Space X, dalla piattaforma 39A del Kenedy Space Center a Cape Canaveral (Florida). L'aggancio alla Iss è previsto alle 11.15 italiane di sabato 20 gennaio e circa due ore più tardi, alle 13.00 italiane, dovrebbero essere raggiunte le condizioni per l'apertura del portello. A ricevere i quattro uomini della Crew Dragon saranno i sette astronauti a bordo della Stazione Spaziale, al comando del danese Andreas Mogensen dell'Esa.

A BORDO TANTA ITALIA

Con l'astronauta italiano Walter Villadei, colonnello dell'Aeronautica Italiana e pilota della Ax-3, l'Italia conferma nuovamente il suo ruolo sia sul fronte scientifico con l'Agenzia Spaziale Italiana, sia sul fronte industriale grazie anche alla tecnologia sviluppata da Thales Alenia Space, joint venture fra tra Thales (67%) e Leonardo (33%), che vanta una partnership di successo di Space con Axiom per la realizzazione della Stazione Spaziale commerciale e collabora con l'Aeronautica Militare per promuovere l'accesso all'orbita bassa terrestre. Con la missione Ax-3, inoltre, l'Italia incrementa di 6 esperimenti in totale (3 di biologia e biotecnologia, 2 fisiologia umana e 1 di sviluppo tecnologia) e porta complessivamente a 83 il numero delle attività di ricerca e sviluppo italiane svolte in questi 25 anni di vita operativa della Iss. Il contributo delle aziende va dalla telemedicina all'abbigliamento aerospaziale, passando per la misura in tempo reale del flusso di particelle cosmiche e i materiali speciali sviluppati dall'azienda costruttrice di automobili Dallara, fino all'utilizzo di un nuovo protocollo messo a punto dalla Mental Economy di Lucca con il supporto di Pwc Italia, per migliorare l'efficienza neuronale di chi svolge attività stressanti. È dedicato alla telemedicina il progetto della Gvm Assistance di Ravenna, all'abbigliamento aerospaziale quello della startup marchigiana Spacewear.