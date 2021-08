sempre un buon momento per iniziare a fare yoga, tanti i benefici per il corpo e la mente

Una panacea per il corpo

Praticare yoga fa bene al corpo e alla mente. Basato sulla filosofia ayurvedica, lo yoga è una disciplina antichissima. E' nato in India migliaia di anni fa. Si può iniziare anche se non si praticano altre attività sportive o se non si è particolarmente allenati. Tanti sono i benefici per il corpo e per la psiche. I muscoli, infatti, diventano sempre più flessibili e sinuosi, l'apparato digestivo funziona in modo più efficiente e ci consente di metabolizzare meglio il cibo, mentre la respirazione, che accompagna le posizioni, aiuta a eliminare tossine.





Mente in equilibrio

Lo yoga consente a chi lo pratica anche di migliorare in maniera sensibile il proprio equilibrio psichico. L'ansia, che accompagna sempre più le nostre giornate divise tra lavoro, famiglia e molteplici impegni, grazie alle posizioni assunte durante l'esercizio, generalmente diminuisce. La maggiore consapevolezza di sè e l'attenzione alla respirazione possono contribuire anche a combattere la depressione. Praticando yoga, poi, si imparano tecniche particolari di rilassamento che aiutano ad addormentarsi prima e a sconfiggere l'insonnia.





Le asana

Lo yoga si pratica assumendo particolari posizioni, chiamate asana. Quella in assoluto più famosa è il cosiddetto saluto al sole. Si tratta di un rituale composto da dodici diverse posture. Si pratica generalmente all'alba, posizionandosi nella direzione del sole. Il saluto simboleggia l'intenzione di catturare l'energia della nostra stella e di farla nostra. L'idea dello sguardo rivolto a est è quella di far sorgere, insieme al sole, anche la nostra mente. Il saluto al sole impegna il corpo in una sorta di danza.