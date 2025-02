Edoardo Bennato arriva a Sanremo, sarà ospite giovedì. Le anticipazioni su Jovanotti

EDOARDO BENNATO E IL DOCUFILM

A darne conferma è stato il direttore artistico in conferenza stampa: Edoardo Bennato arriva al Festival di Sanremo 2025. Sarà ospite della terza puntata, quella del giovedì. Il cantautore napoletano si esibirà sulle note disuccesso del 1980. Un modo per lanciare anche l'omonimo docufilm sulla carriera dell'artista, che andrà in onda il 19 febbraio su Rai1. Un prodotto scritto e diretto da Stefano Salvati, e che ripercorre la vita di Bennato, dai primi lavori alla consacrazione. Per lui è un ritorno all'Ariston, dove fu ospite nel 2010.





STASERA OSPITE JOVANOTTI

Questa sera sul palco ci saranno altri tre ospiti, Mira Awad, Noa e Jovanotti. Un'esibizione, quella di Jova, attesissima. Carlo Conti ha dato qualche anticipazione: "ha detto il direttore artistico, spiegando che lo show inizierà fuori dall'Ariston, e vedrà "conpercussionisti ovunque. Jovanotti entrerà poi nel teatro, dove ci sarà una chiacchierata con i conduttori. "ha scherzato Conti, parlando di un momento unico.





NON FARE TARDI PENSA A NOI

: è il messaggio inviato da Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello a Carlo Conti. A mostrare la foto arrivata sul suo cellulare è stato lo stesso direttore artistico del Festival.ha detto il conduttoreha scherzato "