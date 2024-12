Effettuata in Italia la prima consegna pacchi tramite drone

Amazon, una delle più grandi Internet Company al mondo, ha annunciato di aver svolto con successo il primo test per le consegne di pacchi tramite droni in Italia. La prova è stata effettuata ieri nella zona di San Salvo, in Abruzzo. I droni utilizzati per il test italiano, modello MK-30, utilizzano un sistema automatizzato che si basa sul programma di computer vision Amazon. In questo modo, i droni riescono a muoversi e a volare in sicurezza, mantenendo la distanza necessaria da ostacoli, persone e animali. Amazon ha anche comunicato che la collaborazione con le autorità italiane non si fermerà, mantenendo l’obiettivo di soddisfare tutti i requisiti necessari al lancio del servizio Prime Air in Italia, previsto per il 2025, e di garantire sicurezza e affidabilità nella consegna. L’idea di Jeff Bezos, fondatore, proprietario e presidente del gruppo, di utilizzare dei droni per la consegna dei pacchi risale a più di dieci anni fa, quando nel 2013 aveva raccontato in un’intervista la volontà di sperimentare la consegna tramite questa nuova modalità. Nel 2018, Amazon aveva annunciato il progetto sul proprio sito web italiano, scrivendo: “Amazon Prime Air è un futuro sistema di consegna che farà arrivare i pacchetti ai clienti in 30 minuti o meno mediante il ricorso a piccoli veicoli aerei senza piloti a bordo. Lavorando a Prime Air, stiamo sviluppando un sistema che è sicuro, rispetta l’ambiente e potenzia i servizi che forniamo già a milioni di clienti. Oggi stiamo effettuando rapide sperimentazioni e iterazioni su Prime Air nei nostri laboratori di ricerca e sviluppo di nuova generazione, lavorando per realizzare la nostra visione. Può sembrare fantascienza, ma è realtà. Ci vorrà qualche tempo per mettere in servizio il sistema, ma un giorno vedere veicoli Prime Air sarà normale come vedere dei camion per strada”. Il servizio è stato lanciato in America nel 2022 e ora verrà introdotto nel nostro paese.





Le parole di Pierluigi Di Palma, presidente di Enac

Il test di consegna pacchi in Abruzzo è stato possibile grazie all'autorizzazione e ai processi di certificazione posti in essere da Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in coordinamento con Enav (Ente Nazionale per l’assistenza al volo). Pierluigi Di Palma, presidente di Enac, si è espresso in merito alla prova effettuata e ha dichiarato: ''Il fatto che Amazon abbia scelto l'Italia per avviare il progetto Prime Air in Europa è la conferma di una visione strategica nazionale vincente: la chiave di volta per un futuro innovativo, tecnologico e intermodale è la collaborazione tra Istituzioni, politica, società e industrie private… Siamo orgogliosi di affiancare Amazon in questo progetto che mette l'Italia, e l'Abruzzo, al centro di un'esperienza per il futuro del settore delle consegne last-mile in Europa, ma non solo. L'investimento in queste modalità di trasporto che sfruttano la terza dimensione per servizi a favore della qualità della vita della collettività, rappresenta un'opportunità di crescita economica e un impegno per rispondere alle sfide globali del nostro tempo''.





Il commento dell’amministratore delegato di Enav, Pasqualino Monti

''Siamo particolarmente orgogliosi e fieri del lavoro fatto negli ultimi mesi che ci ha consentito, grazie alla nostra capacità operativa e tecnologica, di essere protagonisti di un'evoluzione straordinaria nel campo della mobilità aerea. Enav è un'azienda a disposizione e a supporto di progetti come quello di Amazon, consapevoli del nostro ruolo non solo come fornitore di servizi ma come vero e proprio partner strategico in una logica industriale'', ha affermato Pasqualino Monti, amministratore delegato di Enav SpA.





Il pensiero di Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo

Anche il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha commentato l’esito positivo del test: ''Abbiamo fortemente creduto nella valenza dell'insediamento Amazon di San Salvo. Abbiamo constatato di persona lo sviluppo economico che ha saputo apportare al territorio. Essere adesso il primo centro al di fuori degli Stati Uniti ad implementare la consegna tramite droni dimostra che la logistica in Abruzzo si trasforma in un luogo da cui si potrà solo imparare e copiare. Il forte incremento occupazionale, la rivitalizzazione di un'area industriale che aveva bisogno di un forte impulso faranno sicuramente da traino per il futuro dell'economia della nostra regione''.