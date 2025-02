Elicottero precipita nel parmense. Tre vittime, muore Lorenzo Rovagnati, ad dell'azienda di famiglia

Più piccolo di tre anni del fratello Ferruccio, Lorenzo Rovagnati era sposato dal 2019, padre di due figli era in attesa di un terzo. Aveva 41 anni e il suo matrimonio riempì le pagine dei giornali con le nozze principesche, con Federica Sironi a Macherio nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso. Lorenzo era amministratore delegato dell'azienda di salumi famosa per il Gran Biscotto e uno degli eredi del fondatore Paolo. Quasi ogni mercoledì, secondo quanto si è appreso, Lorenzo Rovagnati era solito raggiungere la tenuta di famiglia nel parmense da Milano, in elicottero.

Una terribile tragedia ha colpito la famiglia Rovagnati, Lorenzo, 41 anni, figlio di Paolo Rovagnati, capostipite della famiglia proprietaria dell’omonima azienda di salumi, ha perso la vita nell’incidente dell’elicottero precipitato intorno poco dopo le 19 a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. Le altre due vittime sarebbero i piloti. Il velivolo è precipitato nella tenuta di famiglia, in una zona dove già nel pomeriggio era presente una fitta nebbia che insieme all'oscurità potrebbe essere tra le cause della tragedia.

LE INDAGINI

Le indagini per ricostruire le cause dell'incidente sono coordinate dalla Procura di Parma. Anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente e nelle prossime ore invierà un suo ispettore che si coordinerà con gli inquirenti. Sulla zona, come detto, era presente dal pomeriggio una fitta nebbia che insieme all'oscurità potrebbe essere tra le cause della tragedia. Sempre secondo le prime informazioni raccolte l'elicottero stava decollando e, forse, dopo un tentativo di prendere quota non andato a buon fine, stava cercando di ritornare a terra. Andrà accertato, tra le altre cose, la presenza di un piano di volo e se la torre di controllo era stata avvisata. Da verificare anche se l'elicottero abbia urtato qualcosa. Al momento sembra che nessuno abbia assistito all’incidente, anche per le condizioni meteo di scarsa visibilità.