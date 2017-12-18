Elio e le Storie Tese, A Sanremo per arrivare penultimi

Elio e le Storie Tese: "A Sanremo per arrivare penultimi"

18 dicembre 2017, ore 12:55
agg. 08 gennaio 2018, ore 11:30

La band presenta il brano in gara "Arrivedorci" ma anche il Concerto d'Addio al Forum

Tutto pronto per il Concerto d'Addio di Elio e le Storie Tese in programma martedì 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago - Milano sold out. Ma non è tutto perché la band sarà in gara al 68esimo Festival di Sanremo (6-10 febbraio) "nella speranza di arrivare penultimi" con "Arrivedorci" in previsione di un ultimo progetto discografico e il Tour d'Addio "da consumarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018".
"Gli Elio e le Storie Tese si sciolgono veramente? Sì. - confermano - Non ci hanno ripensato neppure dopo la grande dimostrazione di affetto e interesse nei loro confronti suscitata dalla notizia del loro scioglimento. Hanno davvero deciso di sciogliersi. Sarà mica allora che quello del 19 dicembre 2017 al Mediolanum Forum di Assago non è il Concerto d’Addio degli EelST? Sì, e no – afferma la band - Sì: il concerto di domani è davvero il Concerto d’Addio degli EelST. Sarà una grande festa, quasi tre ore di musica, con una scaletta costruita a partire dalle preferenze espresse dai fan, che hanno votato le canzoni sulla pagina Facebook della band. No: non sarà l’ultimissimo concerto degli EelST".

E ancora sul Festival: "Perché, se si sciolgono veramente, vanno in gara al Festival di Sanremo? Per vari motivi. Intanto perché Claudio Baglioni li ha invitati a presentare una canzone. E se gli EelST gliel’hanno mandata è perché, dopo due piazzamenti al secondo posto (1996; 2013) e una rispettabile ma non abbastanza dodicesima posizione nel 2015, si sono voluti regalare un ultimo tentativo di raggiungere l’obiettivo di sempre: arrivare penultimi al Festival di Sanremo. L’inedita “Arrivedorci” è piaciuta. Il percorso verso il diciannovesimo posto è ufficialmente iniziato".

A inizio del 2018 uscirà l’ultimo progetto discografico di Elio e le Storie Tese che conterrà anche il singolo “Licantropo vegano” e l’ultimo inedito, il brano sanremese.

Queste le date del Tour d’Addio: 20 aprile al Pala George di Montichiari (BS), 21 aprile alla Kioene Arena di Padova, 3 maggio al Pala Alpitour di Torino, 5 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, 8 maggio all’RDS Stadium di Genova, 10 maggio all’Unipol Arena di Bologna, 12 maggio al Pala Lottomatica di Roma, 14 maggio al Palapartenope di Napoli, 17 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale (CT), 19 maggio al Pala Florio di Bari e 23 maggio all’RDS Stadium di Rimini

