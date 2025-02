Elodie a RTL 102.5: “Il mio brano parla di un amore molto travolgente, in cui spesso si dona troppo e ci si dimentica di tutto il resto”

“Dimenticarsi alle 7” è la canzone che Elodie porterà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano, scritto da Davide Petrella, Davide Simonetta e la stessa Elodie e prodotto da Hunter/Game, unisce le due anime di Elodie: quella più classica, che rievoca la grande tradizione della musica italiana, e quella più dark e ipnotica, che richiama la musica elettronica. Ospite sul Radio Truck a Sanremo, in compagnia di Angelo Baiguini e Carolina Rey, ha raccontato: «Il titolo “Dimenticarsi alle 7” nasce perché tu esci vai a ballare, fai serata e dici vabbè alle 6 vado a letto e proprio in quel momento prima di andare a dormire alle 7 ti dimentichi la ragione per cui eri disperato che avevo fatto? Boh e vai avanti. Al contrario invece, che ti ricordi una sola della serata o nottata cosa è amore. Il brano parla di un amore molto travolgente, in cui spesso, almeno per me, ci si dona fin troppo e pensi di aver dato talmente tanto che alla fine ti dimentichi di tutto. È un po’ questo ed è assurdo, spesso l’amore ci fa questo. Magari è troppo forte e arriva talmente in alto, al culmine che fa il giro e dimentichi tutto».





Il duetto con Achille Lauro

«Domani sera ci sarà una botta di glamour pesantissima, ci sarà una gara di look e Lauro vorrò provare a battermi, è molto competitivo. Vuole essere il più bello di Sanremo, ma non accadrà» scherza Elodie. «Daje Roma sempre. Io ho scelto “Folle Roma” e si capisce molto anche da queste scelte. Io sono in un momento di follia, mentre Achille Lauro lo vedo molto romantico. Chissà cosa sta combinando…» ha continuato Elodie parlando della serata cover di domani sera, in cui si esibirà con Achille Lauro.





I live negli stadi e la passione per il cinema

Il nuovo atteso progetto musicale accompagnerà il pubblico verso i due appuntamenti estivi negli stadi, “Elodie The Stadium Show”. Elodie sarà la terza cantante donna italiana ad esibirsi allo Stadio San Siro a Milano, domenica 8 giugno 2025, e la prima donna in assoluto a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona a Napoli, giovedì 12 giugno 2025. Parallelamente alla musica, Elodie ha preso parte anche a nuovi progetti cinematografici. Dopo il debutto nel film “Ti mangio il cuore”, tornerà a confrontarsi con il ruolo di attrice nel nuovo lungometraggio di Mario Martone “Fuori”. «A giugno ci sarà “The Stadium Show”. Noi di solito vediamo lo stadio come punto d’arrivo, ma non lo è, in realtà è avere una location più grande per portare uno spettacolo. Tanti anni fa lo stadio era per chi aveva fatto 20/30 anni di carriera ed era un punto d’arrivo, oggi i live hanno un’altra anima e le location cambiano in base a quello che tu devi fare. Per me è una location, non è un punto d’arrivo della mia carriera, perché ovviamente è breve e avrei bisogno di più anni. Uno stadio ti dà anche una libertà, fare un grande live è anche un gioco. Per me sarà una grande occasione per portare un grande show che c’è già in questa testa folle. Abbiamo già fatto delle riunioni e definito dei blocchi, perché prima serviva chiudere il disco. Ci saranno diverse “donne” e per me è molto interessante raccontarmi in varie sfaccettature perché io sono più cose e sono più persone. Sarà molto divertente. Anche il cinema mi sta facendo crescere e mi sta facendo maturare. In questo periodo il lavoro mi sta facendo divertire. Tutte le esperienze mettono un tassello in più all’espressione e continuerò a fare il cinema. Mi piace e mi appassiona» ha aggiunto Elodie ai microfoni di RTL 102.5.