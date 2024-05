Elodie sta per annunciare il primo tour negli stadi

A Milano sono apparsi una serie di cartelloni pubblicitari che lascerebbero pochi dubbi: “Elodie si esibirà a San Siro nel 2025” e “Elodie si esibirà al Maradona nel 2025”. Ma dalla cantante ancora nessuna conferma ufficiale.

ELODIE IN TOUR NEGLI STADI NEL 2025?

Prima di lei solo Laura Pausini e Alessandra Amoroso. Elodie sarebbe la terza donna italiana ad esibirsi a San Siro, la settima contando anche le colleghe internazionali. Manca ancora l’ufficialità da parte dell’artista, ma tutti gli indizi puntano al primo tour negli stadi per la cantante romana. La notizia è circolata in mattinata dopo che a Milano sono stati avvistati una serie di cartelloni che annunciavano gli appuntamenti a San Siro e al Maradona previsti per il 2025. Ancora non è dato sapere quali saranno le date precise né se sono previste altre tappe. Incognita anche su un nuovo disco, che i fan sperano possa uscire a ridosso della tournée. Mentre i fedelissimi attendono la conferma, l’ultimo post sui social della voce di “Andromeda”, pubblicato dodici giorni fa, celebra il primo anniversario dallo show al Forum di Assago, con allegata la domanda “e adesso?”: che la risposta sia scritta proprio nei cartelloni apparsi in giro per il capoluogo lombardo?

GLI ULTIMI PROGETTI DELLA CANTANTE ROMANA

L’ultima fatica discografica di Elodie risale ad ottobre, quando uscì il “clubtape” Red Light: non un vero e proprio EP, ma sette tracce mixate insieme per dare l’illusione di essere al centro del dancefloor. Nel progetto anche “A fari spenti”, che è valso alla cantante un disco d’oro per le oltre 50.000 copie vendute. A coronare la prima metà del 2024 sarebbe il singolo in uscita quest’estate: dopo il sodalizio dello scorso anno con Marco Mengoni, pare che l’artista romana stia lavorando a un singolo in collaborazione con Tiziano Ferro. Ma anche in questo caso, si attende la conferma ufficiale.