Elon Musk vuole comprare Twitter. L’uomo più ricco del mondo esce allo scoperto, diventerà una piattaforma di libertà

Alla fine Elon Musk ha rotto gli indugi e ha lanciato la sua offerta per l’acquisto del 100% di Twitter il patron di Tesla offre 54,20 dollari per azione. L’intenzione è quella di ritirare il social dal listino di Borsa e farlo diventare una piattaforma per esprimersi in libertà. Musk non molto tempo fa aveva iniziato la sua scalata alla società, acquistando oltre il 9%, delle azioni.





L’offerta migliore.

Quella fatta oggi da Elon Musk è l’offerta “migliore e definitiva”, sostiene per acquistare il 100% di Twitter, perché il numero uno di Tesla è convinto che questa società abbia un potenziale straordinario che ancora non è stato espresso e lui vorrebbe sbloccare. Lo ha scritto lo stesso Musk in un documento inviato alla Sec, la Securities and Exchange Commission (l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori) per motivare la sua offerta. L'uomo più ricco del mondo ha presentato un’offerta in contanti da 54,20 dollari azione per quasi 42 miliardi di dollari totali, ma non è tutto. Musk è pronto a pagare un premio del 54% rispetto al prezzo di chiusura dell’azione di Twitter, del 28 gennaio e uno del 38% su quello dello scorso 1 aprile, (ovvero dell'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio pubblico dell'investimento di oltre il 9% da parte del Ceo di Tesla nella società).





Il documento inviato alla Sec

Nel documento inviato all’ente che vigila sulla Borsa di New York, e in una lettera al board, Elon Musk scrive che quella per Twitter è “una proposta non vincolante” e, che “non vi può essere alcuna garanzia che un accordo definitivo verrà raggiunto o se l'operazione sarà realizzata". Ma anche che “Non vi è inoltre certezza se, o quando, Twitter potrò rispondere alla lettera, né quanto alla tempistica per l'esecuzione di un eventuale accordo definitivo”. Il numero uno di Tesla, nel documento sottolinea anche che “si riserva il diritto di ritirare la proposta o di modificarne i termini in qualsiasi momento anche rispetto all'importo o alla forma del corrispettivo”. L’imprenditore sottolinea che se l’operazione andrà a buon fine Twitter sarà tolta dal listino e dirà addio alla Borsa di New York.





Il potenziale di Twitter

“Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale per essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo” scrive Elon Musk nel documento alla Sec sull'offerta per ottenere il 100% della società, aggiungendo che “credo sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante”. Twitter ha un potenziale straordinario, lo sbloccherò” si dice sicuro l’uomo il numero uno di Tesla. “Tuttavia, prosegue, da quando ho fatto il mio investimento, ora mi rendo conto che l'azienda non prospererà né servirà questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Twitter deve essere trasformata in azienda privata”. Musk sostiene che se la sua offerta non dovesse essere accettata dovrà riconsiderare la su posizione di socio. Ora la palla passa a Twitter.