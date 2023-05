Emergenza sicurezza: tentato stupro a Pavia, a Milano arrivano 250 nuovi agenti

E stata salvata da alcune persone che avevano sentito le sue urla la ragazza di 24 anni vittima di un tentato stupro la notte scorsa, attorno all’una, in pieno centro a Pavia. L’uomo costretto a desistere dal suo intento dai passanti, accorsi in aiuto della giovane, ha tentato di aggredire anche loro e poi le forze dell’ordine che lo hanno fermato dopo un inseguimento. L’autore della tentata violenza sessuale ai danni della ragazza, che stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici, ora è rinchiuso nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip. Si tratta di un 33enne di origini nigeriane. Oltre all’accusa di tentato stupro deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.





Risolto il caso della 57enne violentata a Milano

La polizia ha arrestato un uomo di origine somala di 32 anni con l'accusa di violenza sessuale. E' ritenuto il responsabile dello stupro di una donna, una 57enne senza fissa dimora, a cui l'uomo aveva offerto ospitalità in una tenda. I fatti risalgono alla fine dello scorso mese di fine aprile. "Gli ho chiesto aiuto, mi serviva assistenza, volevo che chiamasse qualcuno, perché io mi muovo con due bastoni, e lui, invece, mi ha portato nella sua tenda e mi ha violentata per tre volte", ha raccontato, in sostanza, ad investigatori e inquirenti la disabile che ha subito abusi.





Due arresti in provincia di Pistoia per violenza sessuale di gruppo

I fatti contestati risalgono alla scorsa estate, i due indagati, residenti in Valdinievole, per i quali è ora scattata la misura della custodia cautelare, sono agli arresti domiciliari per violenza sessuale di gruppo. I due, ha fatto sapere la questura di Pistoia, avrebbero anche ripreso tutto con i cellulari per poi vantarsi con gli amici. Gli abusi ai danni di una ventenne, che era stata spinta a bere alcolici, si sarebbero verificati in un locale della movida a Montecatini.





Il ministro dell’Interno Piantedosi, a Milano 250 nuovi agenti

"Non esiste un' emergenza sicurezza a Milano, come in Italia non esiste un'emergenza sicurezza, ma un tema". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi oggi a Milano. Il titolare del Viminale al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, al quale ha voluto partecipare anche in relazione ai fatti violenti che si sono verificati nelle ultime settimane, ha dichiarato: "Nel capoluogo lombardo tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri arriviamo a 430 nuove immissioni nel 2023". Ciò vuol dire che entro fine anno 250 nuovi agenti verranno impiegati sul territorio, ha spiegato Piantedosi.