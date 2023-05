Emma a RTL 102.5: «Il prossimo disco conterrà tante anime. Il mio prossimo viaggio sarà cantare dal vivo e in mezzo alla gente»

Disponibile dal 28 aprile, e da subito in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “Mezzo Mondo” è il nuovo singolo di Emma. Il brano, con nuove sonorità e sfumature vocali inedite, segna il ritorno alla musica dell’artista salentina. Scritto e composto da Francesco Tarducci, Emma, Jacopo Ettorre e Francesco Catitti e prodotta da Katoo e Zef, “Mezzo Mondo” è il primo singolo estratto dal prossimo disco di inediti. «‘Mezzo Mondo’ arriva da 13 anni di musica e esperienza. Abbiamo fatto mezzo mondo, ora faremo l’altra metà con la voglia di fare bene e divertirci. Voglio tornare sui palchi, a cantare dal vivo in mezzo alla gente. È questo il mio prossimo viaggio. Al concerto del Primo Maggio ho scaldato i motori. Prossimamente ci saranno delle novità live. ‘Mezzo Mondo’ è un apripista, non ho fatto segreto del mio lavoro in questi mesi, ho tirato giù un album», racconta Emma. «‘Mezzo Mondo’ parla di voglia di ritornare con uno spirito diverso, con una forma più leggera. Avevo voglia di dire che ne ho passate tante e che ho voglia di ritornare. Leggerezza, non superficialità. Ho toccato vette altissime e buchi neri profondissimi, il risultato è questo equilibrio che si trova alla fine, e se può essere di supporto per qualcun altro sono contenta», continua.

Il prossimo album uscirà a distanza di 4 anni dal precedente “Fortuna”. A RTL 102.5 Emma racconta: «Sarà un disco scritto con tante mani, ho lavorato con molti autori e produttori ed è una cosa bellissima. Ci saranno tante anime, non mi sono vergognata ad esprimermi in tanti modi diversi, ho finalmente smesso di avere pudori. Prima mi vergognavo a tirare fuori emozioni e sentimenti in compagnia, anche se sembro una cazzara, in realtà sono molto timida. Pian piano quest’anno me ne sono liberata. Bisogna condividere le proprie paure con gli altri, con chi sa prendersi cura delle tue paure e fragilità. Questo disco l’ho fatto con tante persone, ma non con chiunque. Vorrei duettare con tanti artisti stranieri. Uno tra tutti Lana del Rey, è figa, brava e simpatica. Quest’estate eravamo invitate alla sfilata di Gucci e l’ho conosciuta. Non se la tira per niente». E sull’eventualità di un featuring con Lazza: «Tutto può succedere in questo disco», aggiunge.

Emma sarà fra i protagonisti del Radio Zeta Future Hits Live, il grande Festival della Generazione Zeta, il 10 giugno al Centrale del Foro Italico di Roma. «Il 10 giugno sarò a Roma al Foro Italico insieme a tanti altri artisti per il Radio Zeta Future Hits Live. Con tanto entusiasmo e divertimento», conclude.