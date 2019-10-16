Emma annuncia il nuovo album, "Fortuna" esce il 25 ottobre

Emma annuncia il nuovo album, "Fortuna" esce il 25 ottobre

16 ottobre 2019, ore 17:00 , agg. alle 21:39

Un nuovo disco di inediti e un concerto speciale all'Arena di Verona il 25 maggio per celebrare i primi 10 anni di carriera

È “Fortuna” il titolo del nuovo album di inediti di Emma, in uscita venerdì 25 ottobre. Anticipato dal primo singolo “Io sono bella”, nel suo decimo anniversario di carriera, l’artista torna sulle scene con un nuovo disco. Oltre che come interprete, ancora una volta Emma si mette in gioco anche come autrice di alcuni brani, tra cui la title-track. “Fortuna” verrà presentato live in concerto per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona per una data unica e speciale, quella del suo compleanno, in cui festeggerà insieme al pubblico i suoi primi 10 anni di carriera musicale. Tutti i posti dell’intero anfiteatro saranno numerati. Le prevendite per la data all’Arena di Verona sono già attive sul sito di TicketOne e, dalle ore 11.00 di mercoledì 23 ottobre, i biglietti saranno disponibili nei punti vendita e prevendita abituali. Dal giorno della sua uscita, venerdì 25 ottobre, “Fortuna” verrà presentato da Emma al pubblico per la prima volta in un instore live tour nelle principali città italiane.  

