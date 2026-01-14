eroCaddeo a RTL 102.5: “Da quando è finito X-Factor ho lavorato al disco e ad aprile inizierà il tour. Conoscere il pubblico che mi ha supportato sarà molto bello”

eroCaddeo è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “scrivimi quando arrivi (punto)”, il suo primo album. Dopo l’esperienza a X-Factor, eroCaddeo pubblica un diario emotivo scritto a bassa voce, fatto di stanze troppo grandi, telefoni spenti, città che cambiano faccia e amori che non finiscono mai davvero. I brani di “scrivimi quando arrivi (punto)” si muovono dentro un tempo sospeso, quello che arriva dopo una rottura, quando tutto continua ma niente è più al proprio posto. Si parla ancora di chi non c’è, perché dimenticare non è un gesto volontario ma un lento logorarsi di ricordi quotidiani: uno spazzolino lasciato in bagno, una tazzina ancora in cucina, l’odore del caffè che sa di casa. L’album racconta una generazione che fatica a prendersi sul serio, che ha dubbi più grandi delle certezze e vive l’amore come una possibilità fragile, sempre sul punto di scivolare via. C’è la paura di crescere, di sbagliare direzione, di confondere l’abitudine con l’amore vero. I rapporti sono intensi ma instabili, capaci di guarire e ferire nello stesso istante, fatti di silenzi lunghi quanto autostrade e di gesti piccoli che valgono più di qualsiasi promessa. C’è l’insicurezza di non sentirsi mai abbastanza, il desiderio di essere amati senza filtri, senza maschere. E poi c’è l’amore assoluto, quasi sacro, che emerge con forza nella chiusura dell’album: un sentimento che non conosce riposo, che supera il tempo, la distanza, la lingua stessa. Un amore che vorrebbe creare un mondo nuovo pur di proteggere l’altro. "scrivimi quando arrivi (punto)" racconta il bisogno umano di sapere che, da qualche parte, qualcuno pensa ancora a noi. Ai microfoni di RTL 102.5, eroCaddeo ha raccontato: «X-Factor è finito un mesetto fa, non ci siamo ancora fermati. Abbiamo fatto dei live in Sardegna perché i primi è importante farlo a casa. Poi abbiamo lavorato al disco, ovvero una deluxe dell’EP dell’anno scorso, ma con qualche traccia in più. Il titolo dell’album è una frase che io dico spesso alle persone a me vicine, di cui ho cura, e mi sembrava caratterizzante di questo progetto».





IL TOUR

Ma non solo nuova musica: eroCaddeo da aprile sarà protagonista di un tour che lo porterà per la prima volta a calcare i palchi dei club più importanti d’Italia. L’artista farà tappa a Bologna il 7 aprile, a Napoli il 10 aprile, a Torino il 13 aprile, a Roncade il 15 aprile, a Milano il 20 aprile e il 21 aprile e a Roma il 24 aprile. «Pensare al tour mi fa strano, suonare in diverse città e conoscere il pubblico che mi ha supportato sarà molto bello. Ora abbiamo iniziato anche un instore tour per incontrare i fan. Mi piace un sacco il contatto con il pubblico e mi sto divertendo molto» ha spiegato in diretta a RTL 102.5.



