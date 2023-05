Esplode un furgone carico di bombole d’ossigeno, tanta paura in centro a Milano, un ferito

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Momenti di paura questa mattina in centro a Milano attorno alle 11.30, quando i residenti di via Pier Lombardo e di Via Vasari hanno sentito una forte esplosione e, subito dopo fiamme alte diversi metri. La deflagrazione, si saprà in un secondo momento, di un furgone carico di bombole di ossigeno, ha provocato un incendio che ha coinvolto diverse vetture parcheggiate in zona. Le fiamme e una densa colonna di fumo nero hanno raggiunto anche due stabili opposti sulla strada. Siamo appunto nell’angolo tra via Pier Lombardo e Via Vasari e l'incendio ha coinvolto cinque auto in sosta, una farmacia nei paraggi e due appartamenti. Ci sono stati momenti di paura per una scuola primaria che è stata fatta evacuare. Circa 300 i bambini al suo interno. Nessuno ha subito conseguenze e tutti sono tornati a casa sani e salvi. L’esplosione ha fortunatamente provocato il ferimento non grave dell’autista del furgone, un uomo di 54 anni e la caduta di una suora che è scivolata nel tentativo di essere evacuata dall’asilo nido davanti. Nel giro di poco tempo i Vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno spento le fiamme, che nel frattempo avevano raggiunto anche due appartamenti e la farmacia. Il bilancio definitivo è di decine di auto distrutte e almeno quattro scooter. Oltre 220 le persone evacuate, oltre ai circa 300 piccoli studenti dell’asilo che sono stati rimandati a casa. Nessuna conseguenza per loro.





Il sindaco di Milano

Sul luogo dell’esplosione è arrivato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala: “Per fortuna si sono escluse cause dolose e attentati” ha subito precisato, aggiungendo che “L'autista, che è ustionato e non è in una situazione di pericolo di vita, ha detto ai vigili del fuoco di aver visto accendersi un incendio dal vano motore che poi ha preso rapidamente le bombole di ossigeno che stava trasportando qua vicino”, ha spiegato poi che “Ha cercato di limitare i danni ma poi c'è stata l'esplosione. Abbiamo sgomberato l'istituto comprensivo che c'è dall'altro lato della strada. La dinamica sembra, nella sua gravità, abbastanza semplice. La situazione sembra sotto controllo”.