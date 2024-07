Oggi, sabato 27 luglio, compie 85 anni un mito della musica italiana: Peppino di Capri

Brinderà sicuramente a Champagne Peppino Di Capri che oggi, sabato 27 luglio, festeggia il suo compleanno, compie 85 anni e che da oltre 65 è uno dei grandi interpreti italiani più amati nel mondo. E lui non poteva festeggiare questo anniversario nel miglior dei modi. La Rai infatti si appresta ad omaggiarlo con una fiction sulla sua vita, le cui riprese inizieranno a settembre, con i set tra Napoli e l’isola azzurra.





Il cast

Nel giorno in cui Peppino di Capri festeggia il suo compleanno, si cerca il personaggio che interpreterà il piccolissimo Giuseppe Faiella, questo il vero nome del cantante, che già nel 1943 si esibiva per le truppe americane di stanza a Capri durante la seconda guerra mondiale. Il casting è aperto fino al prossimo 4 agosto. La fiction sarà diretta di Cinzia TH Torrini, regista che ha firmato anche il film dedicato a Gianna Nannini “Sei nell'anima”. E proprio per la cantautrice toscana, Di Capri ha firmato il brano “Stupida emozione”.





Un successo lungo 65 anni

Uno tra i più popolari ed apprezzati cantanti italiani che dalla fine degli anni ’50 ci regala emozioni ogni volta che si esibisce. Non si contano più i brani che ha portato al successo Peppino di Capri: dalla classica “Champagne” a “Tu” a “Me chiamm ammore”, “Magari”. Poi ci sono brani come “Roberta” o “Let's twist again” che non passano mai di moda. O ”Luna caprese”', tanto per citarne solo alcuni. E la lista sarebbe lunga. Peppino di Capri ha avuto anche la fortuna di vivere l'esperienza con i Beatles nello storico concerto di Milano nel 1965.





La festa continua

La festa per gli 85 anni di Peppino Di Capri non si fermerà ad oggi. Marisa Laurito, direttrice artistica del Trianon Viviani, aprirà la prossima stagione del suo teatro della Canzone napoletana nel cuore di Forcella, venerdì 25 ottobre con una serata speciale dedicata a Peppino di Capri . Con lui ci saranno tanti alti artisti: Peppe Barra, Eugenio Bennato, Rosa Chiodo, Tullio De Piscopo, Christian De Sica, Enzo Gragnaniello, Lorenzo Hengeller, Pietra Montecorvino e Lina Sastri.