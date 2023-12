Europa e Conference League, l'Atalanta e la Roma pareggiano, bene la Fiorentina

La Roma esce con un punto dallo Stadio di Ginevra contro il Servette. I giallorossi erano partiti bene con il goal del bomber Lukaku, servito meravigliosamente da Diego Llorente dopo un'azione personale. La Roma sembra in controllo della partita, ma nel secondo tempo, arriva il pareggio del Servette dopo un errore di lettura di Cristante che lascia libero Bedia che fa 1 a 1. Poche emozioni dopo il goal degli Svizzeri con la Roma che crea, a fatica, qualche pericolo senza scalfire la difesa del Servette. Finisce in pareggio con la Roma che si giocherà l'accesso diretto alla fase ad eliminazione di Europa League nell'ultimo turno contro lo Sheriff Tiraspol.

La Dea non va oltre il pari contro lo Sporting Lisbona. La squadra di Gasperini lascia il pallino del gioco sin dal primo minuto alla squadra di Amorim che però crea poco. A inizio primo tempo Scamacca sigla il primo goal, ma il Var annulla la rete dell'attaccante di Roma. Al 23' minuto, però, l'attaccante italiano ci riprova e con un missile dalla distanza buca le mani di Adan e sigla l'1 a 0. Nel secondo tempo lo Sporting prende coraggio e inizia a farsi vedere dalle parti di Musso e al 56' minuto da 1 a 1 con Edwards. Atalanta che si sbilancia e rischia in più occasioni di subire goal con Pedro Goncalves che, per due volte, grazia la Dea. Finisce 1 a 1 a Bergamo con la Dea saldamente al primo posto e la qualificazione in tasca alla fase eliminatoria di Europa League.

FIORENTINA VS GENK

La Fiorentina batte 2 a 1 il Genk in Conference e mantiene il primo posto nel girone. Non era cominciata bene al Franchi di Firenze. La Viola era andata in svantaggio nel primo tempo grazie al goal dei Belgi siglato da Kayembe. A fine primo tempo, la Fiorentina trova il goal del pareggio grazie a Martinez Quarta che si fa trovare al posto giusto al momento giusto e ribadisce in rete da due passi. Nel secondo tempo, la partita diventa molto fisica con molti falli e momenti di tensione tra i giocatori. Verso la fine del match viene fischiato un calcio di rigore per la Viola, realizzato a Nicolas "El Bicho" Gonzalez che fa 2 a 1 regalando la vittoria alla Fiorentina.