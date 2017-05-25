Manchester United trionfa in Europa League

Intanto i club della città hanno raccolto 1 milione di sterline da destinare alle vittime dell'attentato di Manchester

Le finali sono casa sua. Josè Mourinho ne ha vinte 17 su 25. Qualche anno fa l’allenatore portoghese snobbava l’Europa League, la considerava poco Special. Ora grazie al successo di Stoccolma, ha salvato la stagione del Manchester United, che peraltro grazie a questa vittoria si qualifica per la prossima e più nobile Champions league. Facile immaginare la dedica a una città ferita e sfregiata dall’attacco terroristico di lunedì. Sul campo la superiorità degli inglesi è emersa quasi per inerzia. L’Ajax è squadra giovane e brillante, ma non ha ancora la statura per competere a livello internazionale. Dopo un avvio bello ma sterile, gli olandesi al 18’ minuto hanno subìto il gol di Pogba e non hanno saputo reagire. Quasi inevitabile il raddoppio dell’armeno Mkhitaryan a inizio ripresa, e da lì in poi non c’è più stata partita. La conquista della coppa è stata festeggiata anche dall’infortunato Zlatan Ibrahimovic, salito con le stampelle sul palco della premiazione.

Nel frattempo entrambi i club di Manchester, Manchester City e Manchester United, hanno destinato un milione di sterline al supporto di feriti e familiari delle vittime dell'attentato alla Manchester Arena durante il concerto di Ariana Grande, nel quale sono morte oltre 20 persone.



