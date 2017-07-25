Eurovision 2018, annunciate date e sede

Eurovision 2018, annunciate date e sede

Eurovision 2018, annunciate date e sede

Redazione Web

25 luglio 2017, ore 21:57 , agg. alle 22:10

L'evento si terrà a Lisbona dall'8 al 12 maggio

Con un annuncio ufficiale è stato reso noto che sarà Lisbona (nell'area del Parco delle Nazioni, costruito in occasione dell'Expo 1998) ad ospitare il 63° Eurovision Song Contest, dal momento che il vincitore di quest'anno è stato Salvador Sobral. Il portoghese ha vinto l'ultima edizione con il brano «Amar pelos dois». L'8 e il 10 maggio ci saranno le semifinali, il 12 la gran finale che come sempre promette di emozionare. La Rai non ha ancora comunicato ufficialmente la partecipazione dell'Italia all'evento.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccide la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

    Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccide la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

  • Cucina italiana, il mondo della ristorazione si mobilita mentre l'Unesco decide sulla candidatura a Patrimonio immateriale dell'Umanità

    Cucina italiana, il mondo della ristorazione si mobilita mentre l'Unesco decide sulla candidatura a Patrimonio immateriale dell'Umanità

  • Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

    Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

  • Maurizio Belpietro ai microfoni di RTL 102.5: “Istituzionalmente scorretta la replica del Quirinale. Vicenda inquietante”

    Maurizio Belpietro ai microfoni di RTL 102.5: “Istituzionalmente scorretta la replica del Quirinale. Vicenda inquietante”

  • Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto

    Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto

  • RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

    RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

  • Banda di giovanissimi sgominata, avevano rapinato un 22enne a Monza che resterà invalido per lesioni al midollo spinale

    Banda di giovanissimi sgominata, avevano rapinato un 22enne a Monza che resterà invalido per lesioni al midollo spinale

  • Al via la nuova campagna di comunicazione di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

    Al via la nuova campagna di comunicazione di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

  • Venezuela, 30 anni ad un medico per un audio di critica al governo su un gruppo WhatsApp

    Venezuela, 30 anni ad un medico per un audio di critica al governo su un gruppo WhatsApp

  • Biagio Antonacci a RTL 102.5: “avremo modo di vederci presto e sarà bellissimo. Sto anche lavorando in studio per nuova musica”

    Biagio Antonacci a RTL 102.5: “avremo modo di vederci presto e sarà bellissimo. Sto anche lavorando in studio per nuova musica”

X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

Questa sera il palco dell'X Factor Arena si è trasformato in una macchina del tempo. Un’altra gara dalle emozioni forti a XF19 raccontata su RTL 102.5

I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

Nel corso di “Password”, la band ha presentato in diretta radiofonica il grande ritorno live in 6 città italiane più una doppia data 0

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

Dal 17 al 23 novembre 2025, una settimana imperdibile dedicata alla musica e ai suoi protagonisti. Le radio del Gruppo RTL 102.5 racconteranno la manifestazione con collegamenti quotidiani dalle principali location