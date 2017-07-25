Eurovision 2018, annunciate date e sede

L'evento si terrà a Lisbona dall'8 al 12 maggio

Con un annuncio ufficiale è stato reso noto che sarà Lisbona (nell'area del Parco delle Nazioni, costruito in occasione dell'Expo 1998) ad ospitare il 63° Eurovision Song Contest, dal momento che il vincitore di quest'anno è stato Salvador Sobral. Il portoghese ha vinto l'ultima edizione con il brano «Amar pelos dois». L'8 e il 10 maggio ci saranno le semifinali, il 12 la gran finale che come sempre promette di emozionare. La Rai non ha ancora comunicato ufficialmente la partecipazione dell'Italia all'evento.

