Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Sampdoria

Eusebio Di Francesco è ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria. "Il presidente Massimo Ferrero e l'U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Eusebio Di Francesco, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022", spiega il club blucerchiato con un comunicato che è apparso sul sito ufficiale della società. Il presidente Ferrero ha sottolineato come quella di Di Francesco sia stata la scelta migliore, con l'obiettivo di continuare a far crescere la squadra. “È un tecnico che metterà a disposizione preparazione, esperienza, gioco, voglia, mentalità. Benvenuto, Eusebio!" ha concluso Ferrero. Nella sua carriera, Eusebio Di Francesco ha allenato Pescara, Lecce e il Sassuolo, prima di passare alla Roma, dove ha raggiunto una semifinale di Champions League, prima di essere esonerato nella scorsa stagione. Lo scorso 15 giugno, invece, sempre sul sito della Sampdoria era stato lo stesso presidente Ferrero a comunicare la risoluzione del contratto con Marco Giampaolo. L’allenatore abruzzese ha poi firmato un contratto con il Milan.