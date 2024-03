Testata ad Henry, il Lecce solleva dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa

D'AVERSA SI FERMA QUI

La decisione era nell'aria e stamattina puntualmente è arrivata. Il Lecce ha sollevato dall’incarico Roberto D’Aversa. Ieri l’allenatore, dopo la partita persa con il Lecce, uscendo dal campo aveva colpito con una testata l’attaccante francese del Verona Thomas Henry. La società si era subito dissociata dal gesto del tecnico. E lì si era capito che l’allenatore aveva le ore contate. Innanzitutto per mandare un segnale contro i gesti violenti. Poi perché è quasi scontata una lunga squalifica per D’Aversa, e il Lecce – invischiato nella lotta salvezza- non può permettersi di affrontare lo sprint finale senza l’allenatore in panchina.

NON E' UN ESONERO

La società salentina nel suo comunicato non ha parlato di esonero: “Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce-Verona, l'Us Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto”. Questo perché i legali stanno studiando l’ipotesi di un licenziamento per giusta causa, che porterebbe a un immediato stop dei pagamenti al tecnico. Al momento uno dei nomi più gettonati per la panchina giallorossa sembra essere quello di Leonardo Semplici. Circola anche il nome di Luca Gotti. Novità sono attese nelle prossime ore.