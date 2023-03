F1, Sergio Perez vince il Gran Premio di Arabia Saudita davanti a Verstappen, terzo Russell

Sergio Perez vince il Gran Premio dell'Arabia Saudita, sulla pista di Jeddah, centrando così il quinto successo in carriera. Il Messicano della Red Bull, partito dalla pole position, ha preceduto al traguardo il compagno Max Verstappen, autore di una grande rimonta dopo essere partito dal quindicesimo posto, e la Mercedes di George Russell, dopo che l'Aston Martin di Fernando Alonso, terzo al traguardo è stata penalizzata di 5 secondi per aver scontato una precedente penalità durante la safety car. Quarto quindi Alonso, davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Ancora una gara incolore per le Ferrari, con Carlos Sainz che chiude sesto e il compagno Charles Leclerc solo settimo. Chiudono la top ten Ocon, Gasly sull'Apine e Magnussen con la Haas. Prossimo appuntamento il 2 Aprile in Australia, a Melbourne.