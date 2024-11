Famiglie: quasi il 60% dello stipendio se ne va in cibo, benzina e bollette. La voce più pesante è quella dei beni alimentari e delle bevande

In ogni famiglia, ma vale anche per i single, si cerca di far quadrare i propri conti. Oggi arriva lo studio della Cgia di Mestre a certificare quanto ormai sia davvero difficile e come quasi il 60% del reddito mensile, lo scorso anno, se ne sia andato in spese ‘obbligate’ (cibo, benzina e bollette).

SPESE NECESSARIE PIU’ ALTE A CAUSA DELL’INFLAZIONE

L’acquisto di cibo e le spese per benzina e bollette hanno raggiunto i 1.191 euro, pari al 56% della spesa totale che, invece, in valore assoluto si è attestata a 2.128 euro. Un dato in calo rispetto al 57% del 2022 ma decisamente superiore a quello registrato prima della pandemia del Covid. La Cgia di Mestre spiega che la crisi energetica nel triennio 2020/2022 ha stabilizzato le spese “obbligate” su soglie maggiori a causa dell’aumento dell’inflazione e dell’erosione degli stipendi. Per questo le famiglie sono state costrette a concentrare la maggior parte delle loro entrate per ‘vivere’, quindi per mangiare e spostarsi per andare al lavoro.

LA LISTA DELLA SPESA

Le voci che pesano di più sul bilancio familiare sono il cibo e le bevande: su 1.191 euro di spesa mensile obbligata, 526 euro sono riconducibili all'acquisto di beni alimentari e bevande analcoliche, 374 per la manutenzione della casa, bollette e spese condominiali, e 291 per i trasporti, ovvero per il pieno dell'auto e per gli abbonamenti su bus/tram/metro/treni.