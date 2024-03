Fan ancora in apprensione per Loredana Berté, la cantante resta in ospedale

I problemi di salute che affliggono Loredana Berté continuano a preoccupare i fan dell’artista, reduce dalla applauditissima partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Pazza” e dal secondo posto ottenuto a “Una voce per San Marino”. La cantante, in base a quanto si è appreso nelle scorse ore, resta ricoverata in osservazione perché saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti. Nel comunicato diffuso dallo staff, dopo il ricovero lunedì scorso in un ospedale romano per dolori addominali, è stato specificato che sono stati riscontrati dai medici problemi acuti all'intestino, dopo due interventi chirurgici effettuati lo scorso anno. Il malore, lo ricordiamo, è sopraggiunto prima del concerto previsto lunedì scorso nella capitale al Teatro Brancaccio. La cantante sarà sottoposta a ulteriori accertamenti urgenti. Lo staff ha anche spiegato che l’artista non tornerà sul palco a breve. Rinviata al prossimo 10 maggio la data del tour prevista venerdì 15 marzo a Varese. "Siamo veramente dispiaciuti, dopo l'annullamento dello show al Brancaccio, di dover posticipare anche il concerto di Varese ”, si sottolinea nella nota dell'entourage. Al momento resta confermato il concerto di Torino, in programma il 19 marzo. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 30 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato.