Federico L’Olandese Volante a RTL 102.5: “RTL 102.5 è stata la mia casa per tanti anni ed è un vero piacere essere qui”

Federico L’Olandese Volante è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac, con i quali ha condotto “The Flight”. «Dopo quattordici anni torno ai microfoni di questa radio, che è stata la mia casa per tanti anni. Quest’anno sono cinquantatre anni che lavoro in radio e il programma “The Flight” è nato da un’idea di Lorenzo Suraci nel 1997, quando si era liberato questo spazio nel pomeriggio. Io ho condotto il programma fino al 2010 e ora è nelle mani di due conduttori bravissimi. È un vero piacere essere di nuovo con tutti voi» ha esordito Federico L’Olandese Volante a RTL 102.5. Nel corso della puntata, il conduttore ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, accompagnato da diverse canzoni iconiche della musica rock and roll e non solo: da “Basket Case” dei Green Day, passando per “Sweet Child O’ Mine” dei Guns N’ Roses, “Uprising” dei Muse e “Balliamo sul mondo” di Ligabue, per concludere con “Radio Ga Ga” dei Queen. «Era il 1984 i Queen vennero a Saremo ma la Rai non voleva farli cantare in diretta e Freddie Mercury si arrabbiò molto. Era stato riservato tutto un piano dell’hotel per loro, i bodyguard mi fecero passare e andai davanti alla sua porta e lui urlò “Io voglio cantare. Questi italiani non mi fanno cantare”. Poi fece solo cinque minuti di intervista e fu la peggiore di sempre perché lui era molto nervoso, però era un’intervista con Freddie Mercury» ha rivelato Federico L’Olandese Volante.





I progetti di Federico L’Olandese Volante

Nel corso di The Flight, Federico L’Olandese Volante ha rivelato i suoi prossimi progetti futuri: «Non appendo le cuffie al chiodo. Sono andato a vivere a Hammamet, ho uno studio a casa e punto a fare un podcast sulla storia della musica e sui grandi gruppi. Ho anche intenzione di collaborare con le radio, ma si vedrà in futuro. Dopo cinquantadue anni che faccio questo mestiere, non ho più tanta voglia di andare in onda perché l’ho fatto per tutta la vita. Adesso voglio scrivere e dipingere. Sono al mio quarto romanzo che si chiama “Il cartello olandese” e ora sto scrivendo un libro sul Festival di Sanremo, dove c’è un killer che ammazza i cantanti».