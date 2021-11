Fedez presenta “Disumano”. Il rapper dice “In realtà sono io”

Disumano sei tu oppure quello che ti sta intorno? Fedez spiega di essersi ispirato ad un articolo che definiva “disumano l’impero del rapper”. Il nuovo disco, uscito oggi, Fedez ce lo ha presentato in “The Flight”, in diretta sulla prima RADIOVISIONE italiana. 20 canzoni, tra denuncia sociale e amore, e in “Un giorno in Pretura” che lo stesso rapper ha definito “pezzo querela” non risparmia nessuno, Salvini, Renzi, Meloni ma anche J-Ax e Bocelli.

LA DISCESA IN CAMPO (PSEUDO POLITICA) DI FEDEZ

“Da tempo – racconta Fedez – alcuni giornalisti sostenevano che avessi un team di esperti che stava preparando la mia discesa in campo in politica. Allora mi son detto ‘Sai che c’è…’. Più che altro è stato interessante guardare le reazioni alla mia trollata, perché c’erano tutti gli elementi per capire quanto fosse impossibile”. E il cantante aggiunge “Alle volte il clamore supera la verità in ordine di importanza e ti porta in prima pagina”. In “The Flight”, con Matteo Campese e Francesco Taranto, si gioca a metter insieme allora la (fanta) squadra di governo: Orietta Berti ministra dell’Ambiente, Achille Lauro alle Pari Opportunità e Francesca Michielin ministra della Difesa.

L’AUGURIO AI BAMBINI

Fedez guarda al futuro con un auspicio su tutti “Ai miei figli e ai figli di tutti auguro di trovare un mondo più sereno, per il futuro di essere liberi di scegliere chi essere e dove andare”.

LA COPERTINA D’ARTE

La copertina è firmata dall'artista contemporaneo Francesco Vezzoli. Già in occasione dell'uscita di Mille, colonna sonora dell'estate 2021, l'artista bresciano aveva realizzato un artwork per la copertina del singolo musicale rappresentando Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti nelle vesti di tre grazie con tanto di corona di fiori. Il doppio mezzobusto del rapper, diventato la copertina di “Disumano”, è un opera vera e propria che sarà esposta alla Triennale di Milano e poi battuta all’asta da Sotheby’s. I proventi saranno interamente devoluti a favore di un progetto di Tog, l’acronimo sta per Together To Go. E’ un centro di riabilitazione d’eccellenza per bambini che hanno delle patologia neurologiche complesse, con il ricavato si vuole aiutare la costruzione della nuova sede nel milanese.