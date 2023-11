Femminicidio a Fano, sale a 106 il numero delle donne uccise dall’inizio dell’anno. A Teramo invece parricidio nella notte

Ancora un femminicidio, il 106esimo dall’inizio dell’anno. A Fano un 70enne ha strangolato la moglie per poi tentare il suicidio assumendo barbiturici. L’uomo, al momento ricoverato all’ospedale Santa Croce, non è in pericolo di vita. Parricidio invece a Teramo, dove nella tarda serata di ieri un 83enne è stato accoltellato dal figlio: da subito in gravi condizioni, è morto nella notte.

FEMMINICIDIO A FANO, 66ENNE STRANGOLATA E UCCISA DAL MARITO

“Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”, è una della frasi - scritta nel 2011 dall’attivista peruviana Cristina Torres-Cáceres - rimbalzate sui social dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin, 22 anni, uccisa dall’ex fidanzato. Rita Talamelli, 66 anni. È suo il nome più recente che si aggiunge alle altre 105 donne uccise per mano di un uomo nel 2023, in un bilancio che sembra destinato ad aumentare. È stata uccisa ieri sera nella casa di famiglia a Fano (Pesaro Urbino) dal marito, Angelo Sfuggiti, 70 anni: l’avrebbe strangolata a mani nude, forse al culmine di una lite. Sarebbe poi rimasto a vegliare il cadavere fino a quando il figlio, rientrato a casa, ha scoperto la scena e chiamato il 112. L’uomo, che al momento è in ospedale per aver ingerito dei barbiturici dopo il delitto, è in stato di arresto, accusato di omicidio volontario.