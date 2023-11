Femminicidio a Salsomaggiore Terme, uccide la moglie con una mazza da baseball

Una violenta aggressione nell’appartamento che condivideva con il marito. Picchiata a sangue, colpita al corpo e alla testa con una mazza da cricket. È morta così, questa mattina, Meena Kumari, 66 anni, di origini indiane. È accaduto intorno alle 9.30 a Salsomaggiore Terme, nella provincia di Parma.





NON SONO RIUSCITI A SALVARLA

A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, attirati dalle urla della vittima. Ma la prima a intervenire è stata una militare dei Carabinieri libera dal servizio, che ha visto la donna in strada, dove era corsa, secondo una prima ricostruzione, nel disperato tentativo di fuggire dal marito, che l'ha seguita continuando a colpirla. L'agente è intervenuta da sola e ha bloccato l’uomo, in attesa della pattuglia che l'ha poi arrestato. 58 anni, anche lui di nazionalità indiana, ora si trova in caserma, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli operatori del 118 intanto hanno cercato di soccorrere la donna, ma per lei non c’era più niente da fare.





UN NUOVO FEMMINICIDIO

Un nuovo femminicidio, a pochi giorni dalle manifestazioni, in tante piazze d'Italia, in occasione del 25 novembre. Una storia che sconvolge la piccola comunità nel parmense.ha scritto il Sindaco, Luca Musile Tanzi. "