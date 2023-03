Festa della donna: tutti i programmi e i notiziari di RTL 102.5 saranno condotti solo dalle donne

L’8 marzo, RTL 102.5 sarà completamente femminile. La prima radiovisione italiana, per la Festa della donna, ha rivoluzionato l’intero palinsesto. A condurre tutti i programmi e i notiziari, dalle 6 alle 19, saranno solo le donne, 12 speaker e 4 giornaliste. Un gruppo di professioniste che porteranno in onda la loro esperienza e l’unicità e la bellezza di essere donne.

In ogni programma, verranno affrontati temi differenti, ma sempre con l'obiettivo di esaltare la forza e la determinazione delle donne e le sfide che ogni giorno il mondo femminile deve affrontare. Si parlerà di attualità, di cultura, di arte, di musica, di desideri e di futuro. Anche la conduzione del Giornale Orario sarà completamente affidata alle voci femminili della redazione di RTL 102.5.

RTL 102.5 vuole celebrare le donne, offrendo una vetrina alle loro storie, alle loro voci e alle loro passioni. Per questo motivo, per l’intera giornata, RTL 102.5 aprirà i microfoni alla sua grande community femminile, per ascoltare esperienze, opinioni e punti di vista su tematiche importanti e attuali, affrontando insieme alle speaker di RTL 102.5 temi che riguardano la vita quotidiana, dalla carriera all'equilibrio famiglia-lavoro, dalla salute al benessere psicofisico, dalla moda alla cultura.

Programmazione dell'8 marzo su RTL 102.5:

"Non Stop News"

Giusi Legrenzi, Ivana Faccioli e Valentina Iannicelli

"La Famiglia giù al Nord"

Sara Calogiuri e Jennifer Pressman

"W l'Italia"

Giorgia Surina e Gloria Gallo

"Miseria e Nobiltà"

Francesca Cheyenne e La Zac

"The Flight"

Paola Di Benedetto e Camilla Ghini

"Password"

Nicoletta Deponti e Cecilia Songini

L’8 marzo, anche le altre radio del Gruppo RTL 102.5 festeggeranno la Festa della Donna. Su Radio Zeta sarà tempo di dediche. Gli ascoltatori potranno inviare un messaggio “alla donna della loro vita”. Che sia la mamma, la nonna, la fidanzata, Radio Zeta è pronta ad accogliere tutte le dediche rivolte alle figure femminili che rendono un po’ più speciale la vita. Su Radiofreccia spazio alla musica. L’8 marzo, alla fine di ogni ora, un brano di una donna del rock occuperà la programmazione dell’emittente, per rendere omaggio a quelle figure che hanno reso grande la musica di ogni epoca.