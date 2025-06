Festival di Sanremo 2022: boom di ascolti per la seconda serata con il 55,8% di share. Amadeus: “Il Fantasanremo mi diverte”. Drusilla Foer: “Zalone? Ha smosso le acque. Donne alla conduzione? Certo. Mi piacerebbe un papa donna”

“C’è una certa soddisfazione per i dati di ascolto di ieri sera”, ha detto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. “Si tratta di un record nei record: un dato eccezionale il fatto che la seconda serata superi il debutto”, ha continuato. “Ho trovato coraggioso questo atto di denuncia da parte di Lorena Cesarini”, ha aggiunto Stefano Coletta, riferendosi al discorso sul razzismo che Lorena Cesarini ha fatto ieri sera sul palco.

“Vorrei ringraziare le prime due signore del festival e ringrazio la musica alla quale dedico il successo di queste due prime serate”, così ha cominciato il suo intervento di oggi Amadeus.

“Grandi ospiti questa sera, a partire da Cesare Cremonini. Ci sarà Roberto Saviano, Anna Valle, la carabiniera Martina Pigliapoco”, ha detto Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1. “Sulla nave insieme a Rovazzi e Orietta Berti questa sera ci sarà Gaia, non i Coma_Cose perché positivi al covid”, ha concluso Fasulo.

DRUSILLA FOER, CO-CONDUTTRICE DELLA TERZA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO

“Drusilla è speciale, intelligente e affascinante. È una donna molto amata”, così Amadeus ha introdotto Drusilla Foer. “Sono molto contenta di essere qui a Sanremo, che non è solo un luogo musicale ma un luogo di aggregazione”, ha detto Drusilla Foer. “Intendo divertirmi con Amadeus questa sera, un uomo simpatico, perbene e professionista”, ha continuato. “Avrei dovuto essere la figura scandalosa di questo Festival, ma non mi sembra che ne manchino”, ha aggiunto Drusilla Foer.

“La cosa che più mi seduce in un uomo, in una donna, in una situazione, in un menu, in una casa: la naturalezza”, ha detto Drusilla Foer. “Amadeus è un uomo naturale”.





LE DOMANDE DEI GIORNALISTI

Tanti i temi emersi dalle domande dei giornalisti della sala stampa, tra cui le esibizioni di Checco Zalone di ieri sera.

Gran parte della comunità LGBTQ, infatti, ha ritenuto il monologo di Zalone omotransfobico. “Io credo che ognuno possa esprimere con la propria arte il proprio pensiero. Non ho un’opinione molto precisa sul lavoro di Zalone, ma credo che abbia smosso le acque e questo lo trovo positivo”, ha detto Drusilla Foer.

Se Amadeus non dovesse essere il direttore artistico, chi vorrebbe al suo posto? “Io ho proposto che l’anno prossimo dovrebbero esserci solo donne a condurre il Festival”, ha risposto Amadeus. “Concordo. Ammesso che queste signore siano in grado di farlo, perché sono per la meritocrazia. A me piacerebbe anche un papa donna, perché no”, ha commentato Drusilla Foer.

Cosa dobbiamo aspettarci da Cesare Cremonini? “Cesare avrà due momenti molto belli”, ha detto Amadeus. “Ripercorrerà alcuni momenti importanti della sua carriera e poi ci sarà una piccola sorpresa finale”, ha continuato il direttore artistico del Festival di Sanremo.

Che ne è di Fiorello? “Mi sono sentito con Rosario ieri, dicendo che avrebbe seguito la serata. Si è anche sentito con Checco e stamattina appena sveglio ho sentito entrambi”, ha detto Amadeus. “Checco era felicissimo”, ha continuato “e Rosario è stato felicissimo. Ci conosciamo tutti e tre da tanti anni e il nostro è un rapporto molto importante”, ha raccontato Amadeus.

“Conosco perfettamente quello che Roberto Saviano dirà e lo trovo estremamente potente e profondo”, ha detto Amadeus commentando l’ospitata di stasera.

Durante la conferenza stampa è stato affrontato il tema che riguarda i problemi audio in gara. “Io lo apprendo adesso”, ha detto Stefano Coletta. “Nessuno mi ha detto che ha avuto difficoltà di audio, ma verificherò”, ha commentato Amadeus.

Qual è stato il suo primo pensiero dopo essere stata chiamata? “Quando me lo hanno proposto ho detto di sì”, ha detto Drusilla Foer. “Sono la bandiera di ciò che penso e io penso tante cose che porterò sul palco, non solo temi LGBTQ”, ha detto. “Cosa farò sul palco stasera? Ho preparato poco. Magari avrò un momento in cui farò una chiacchiera personale, ma sono molto tranquilla”, ha concluso Drusilla Foer.

Sembra che anche stasera si andrà a letto tardi. “Ci saranno venticinque canzoni in gara, più gli ospiti e tutto il resto. I tempi saranno lunghi”, ha detto Amadeus.

Cosa ne pensa Amadeus del Fantasanremo? “Mi diverte tanto! Amo abbattere le barriere”, ha commentato Amadeus. “Vorrei rendere in qualche maniera rendere tutto un po’ più attuale e meno schematizzato”, ha continuato. “Se Morandi o Sangiovanni vogliono giocarci a me va bene”, ha concluso.

“La classifica? Mi piace ascoltare che il pubblico approvi o contesti”, ha detto Amadeus.



L'ORDINE DI USCITA DEI CANTANTI IN GARA Ecco l'ordine di uscita di questa sera dei cantanti in gara. Inizierà Giusy Ferreri, poi Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Aka7even e Massimo Ranieri. Seguiranno Dargen D'Amico, Irama, ditonellapiaga e Rettore, Michele Bravi, Rkomi, Mahmood e Blanco e Gianni Morandi. Si esibiranno poi Tananai, Elisa, La Rappresentante di Lista, Iva Zanicchi, Achille Lauro, Matteo Romano, Ana Mena, Sangiovanni ed Emma. Infine Yuman, Le Vibrazioni, Giovanni Truppi e Noemi.





