Festival di Sanremo 2024. L’alfabeto della prima serata

Stasera si alza il sipario sul Festival della canzone, al Teatro Ariston di Sanremo, per la quinta volta condotto da Amadeus, che del Festival è anche direttore artistico. Ogni sera Ama sarà affiancato da co-conduttori e co-conduttrici, in questa prima serata il compito è stato affidato a Marco Mengoni, vincitore dell'edizione dell’anno scorso, che sarà anche il super ospite musicale. Questa è la sera in cui ascolteremo tutte le canzoni in gara.

A

A come Amadeus, Ariston e “annunci” quelli del presentatore consueti prima e durante la kermesse. Tra gli artisti in gara ci sono ben 4 di loro che condividono l’iniziale del nome: Alfa, Alessandra Amoroso, Angelina Mango e Annalisa. E’ la sera del primo “ascolto” per il pubblico e le giurie (fatta eccezione per quella della stampa che le ha ascoltate a metà gennaio).

B

“Bis” lo si chiede a Teatro oppure durante i concerti in questo caso il destinatario è il conduttore. Quello di quest’anno è sempre stato annunciato come l’ultimo Festival di Sanremo di Amadeus. In realtà, però, cosa accadrà nel 2025 non è ancora certo. La Rai gli ha già chiesto di rimanere al timone, Ama ha già fatto sapere che darà la sua risposta solo alla fine dell’edizione di quest’anno, perfino Fiorello ha risposto alle parole del collega e amico pubblicando un post su Instagram diventato virale: “Quest’uomo (Amadeus, ndr) mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo… da brividi!” Fiorello ha poi pubblicato anche un altro post: “Sesto Sanremo!!! Traditore…mentiroso…” le parole a corredo del video, in cui dice: “Ciuri, da te non me l’aspettavo però!”, accompagnato da una risata malefica di Amadeus. Tra i cantanti in gara abbiamo BigMama e Bnkr44.

C

Cinque serate per il Festival, 30 “canzoni” in gara, i “codici” per il televoto, la “classifica” e tra i cantanti: Clara.

D

Demoscopica, la vera novità dell’anno è che questa speciale giuria, composta da 300 persone, è la grande assente. I 30 artisti in gara, ciascuno con il proprio brano, saranno votati dalla giuria della Sala stampa, TV e web. Tra i cantanti Dargen D’Amico e Diodato.

E

“Eurovision Song Contest 2024”: è il palco internazionale dove salirà, a maggio in Svezia, il prossimo vincitore del Festival di Sanremo. Tra gli artisti ricordiamo Emma.

F

“Festival” di Sanremo, In questo vocabolario non può mancare il “Fantasanremo” il fantasy game che a un paio di settimane dal via al Festival già contava un milione di squadre. Così come non può non essere citato Fiorello. Tra i cantanti con l’iniziale del nome F: Fiorella Mannoia e Fred De Palma.