Festival di Sanremo 2024. La prima giornata della settimana ufficialmente al via con la conferenza stampa

Ci siamo, domani si alza il sipario sulla 74ᵃ edizione del Festival della Canzone Italiana. Oggi il primo step, quello della conferenza stampa di Amadeus, dei vertici Rai e alla fine anche di Fiorello. A chi gli chiede se è preoccupato Amadeus risponde che non ha tempo di preoccuparsi. “Perché sono sveglio dalle cinque di mattina, faccio mille cose, la sera crollo e quindi per il momento tutto tranquillo. L'idea è quella di godersela”, conclude il conduttore in sala stampa al teatro Ariston per la consueta conferenza stampa di presentazione del festival. Il conduttore svela che non ci saranno i monologhi dei co-conduttori ma “performance” personali (da artisti come Allevi a temi come gli incidenti sul lavoro).

AMADEUS, INNAMORATO DI SANREMO MA TUTTO DEVE TERMINARE

"Si è interrotto il collegamento...". Ironizza così Amadeus con un giornalista che, in collegamento dalla sala stampa Lucio Dalla, gli chiede se ha pensato di valutare l'ipotesi di un sesto Sanremo."Sono innamorato di Sanremo, ma tutto deve terminare. Sono lusingato dell'affetto della Rai e del pubblico, ma credo che cinque anni siano sufficienti per chiudere, mi auguro, con una festa bellissima. Resterò comunque innamorato di Sanremo a vita". Lo dice Amadeus in sala stampa a Sanremo, rispondendo alle domande dei giornalisti.

AMADEUS, NESSUNA PRESSIONE DALLA RAI PER FESTIVAL MELONIANO

Amadeus rimanda al mittente le accuse di aver dovuto seguire indicazioni dall'azienda per evitare scandali e polemiche a Sanremo. Mai ricevuto pressioni dalla Rai per fare un festival meloniano. "Posso smentire qualunque cosa" ha scandito Ama. "Ho incontrato Sergio appena è diventato amministratore delegato e mi ha detto: 'puoi continuare a fare il festival liberamente come hai fatto negli ultimi 4 anni'. Non mi ha mai fatto una telefonata per chiedere chi ci sarà. Nei festival precedenti mai cercato cose sensazionali a tavolino". E ha concluso: "I miei festival non sono schierati, in passato sono stato attaccato sia da destra che da sinistra".

L’INCURSIONE (LUNGA) DI FIORELLO

Fiorello irrompe a sorpresa in sala stampa per qualche commento con i giornalisti sull'esordio sanremese del suo 'Glass' davanti all'Ariston, stamattina alle sette del mattino. "E' bello essere di nuovo qua. Devo dire che già stamattina non era male, è andava molto bene. Ci aspettavamo tre-quattrocento persone, abbiamo detto sicuramente riusciamo a fare qualcosa così. Invece alle cinque meno venti c'era già gente".

AMADEUS, DEL MIO FESTIVAL VORREI RESTASSE MUSICA RADIOFONICA E ALLEGRIA

"Cosa vorrei che i miei successori portassero nelle edizioni successive? Io vorrei portare le due cose che a me piacciono di più portare la musica attuale, che entrano nelle radio, nelle classifiche, perché sono quelle amate dal pubblico, e la spensieratezza e l'allegria". Lo dice Amadeus alla conferenza stampa di apertura del festival di Sanremo.

AMADEUS, HO SCRITTO IL REGOLAMENTO E L'HO CAMBIATO

Le parole di Ama per precisare il caso "Geolier" con il testo della sua canzone completamente in napoletano. "Ho ascoltato la canzone e ho ritenuto che meritasse di trovarsi tra le 30 selezionate per questa edizione del Festival" ha detto Amadeus concludendo con un sorriso "Ho scritto il regolamento e in questo caso l'ho cambiato".