Festival di Sanremo, Carlo Conti parla della "sezione giovani". Ecco cosa dice Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

08 settembre 2025, ore 12:50 , agg. alle 13:02

"L'atmosfera che si respira tra i giovani, i loro sogni, la loro energia, sono anche un forte ricostituente per tutta la musica italiana", dice il conduttore del Festival

Conto alla rovescia per il Festival di Sanremo: il mese di febbraio non è poi così lontano. Una volta archiviata l'estate tutto vola e si arriva nella città dei fiori in un attimo. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, è al lavoro per il prossimo Festival, che resta nella città dei fiori. Nessun trasloco. 

LE PAROLE DI CARLO CONTI SUI GIOVANI

"Sono molto affezionato a questo format perché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera di tantissimi artisti del nostro panorama musicale", dice Conti. "Oltretutto, l'atmosfera che si respira tra i giovani, i loro sogni, la loro energia, sono anche un forte ricostituente per tutta la musica italiana. Saranno come sempre tre mesi intensi per me e tutta la squadra'', conclude.

L'ESEMPIO DI RADIO ZETA 

L'importanza dei giovani, del loro talento nel mondo della musica, ci riporta sicuramente a Radio Zeta: unica nel panorama italiano, tutta dedicata al mondo della Gen Z e non solo. Un esempio, in questi anni, sono le cinque edizioni del Radio Zeta Future hits live (a Roma e all'Arena di Verona) con oltre 15 mila spettatori. 

L'OMAGGIO A PIPPO BAUDO: LE IPOTESI

Non mancheranno, secondo gli esperti di retroscena televisiva, omaggi a Pippo Baudo - scomparso di recente, conduttore di 13 Festival di Sanremo - nell'edizione 2026. Conti, tra l'altro, conduttore di grande esperienza, anche lo scorso anno ha parlato di Baudo a proposito del suo Festival di Sanremo.

L'ANEDDOTO SU PIPPO BAUDO

In una recente intervista, ripresa su Today.it, Conti racconta il suo incontro con Pippo Baudo.

All'inizio degli anni 90 il nostro primo incontro; conducevo Big! per la tv dei ragazzi. Una volta venni a Roma e lo andai a trovare in camerino, alla Dear (gli studi oggi intitolati a Fabrizio Frizzi, ndr). ‘Stai andando bene’, mi disse. Non era uno che faceva tanti complimenti, bastava una pacca sulla spalla e voleva dire ‘Vai avanti così: impegnati e studia’. Poi, quella volta, si doveva preparare per il suo programma: ‘Io mi vesto’, avvertì. E me lo ritrovai in mutande. Con quei suoi boxer, che si cambiava dandomi fin dall'inizio una confidenza che ti faceva sentire suo amico e immodestamente collega".

IL NUOVO REGOLAMENTO

 All'edizione 2025 potranno partecipare giovani artisti che - alla data del primo gennaio 2026 - avranno già 16 anni e che, sempre alla stessa data, non ne avranno compiuti 29. 

Nella prima fase, il Direttore artistico, cioè Carlo Conti, e la Commissione musicale ascolteranno tutti i brani presentati, per giungere ad una lista di almeno 30 artisti; poi le audizioni dal vivo a Roma per raggiungere un totale di 24 giovani talenti.

Dall'11 novembre, come lo scorso anno, le sfide vere e proprie: quattro le puntate su Rai 2 in seconda serata (11, poi 18, 25 novembre e 2 dicembre) in cui 6 artisti a serata proporranno dal vivo i propri brani. Solo 3 di loro però supereranno il turno, giudicati anche in questo caso dalla Commissione musicale. 

Al termine di questa prima fase, 12 di loro accederanno alla semifinale del 9 dicembre, durante la quale si ridurranno a 6. A questo punto, ecco l'esame finale del 14 dicembre - in prima serata su Rai 1, in diretta dal Casinò di Sanremo: saranno, dunque, 6 le potenziali 'Nuove Proposte' alla conquista del diritto ad esibirsi a febbraio durante Sanremo 76, ma solo 2 di loro riusciranno ad approdare sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston. In questa serata, la valutazione degli artisti in gara sarà ancora affidata ad una Commissione musicale.

La sezione 'Nuove Proposte' sarà completata da 2 artisti, scelti sempre dalla Commissione musicale e dal Direttore artistico Carlo Conti tra i partecipanti alla manifestazione Area Sanremo.  Complessivamente, quindi, a febbraio al Festival, la sezione 'Nuove Proposte' sarà composta da 4 artisti.

Ecco la dichiarazione di Conti: "Sono molto affezionato a questo format perché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera di tantissimi artisti del nostro panorama musicale. Oltretutto, l'atmosfera che si respira tra i giovani, i loro sogni, la loro energia, sono anche un forte ricostituente per tutta la musica italiana. Saranno come sempre tre mesi intensi per me e tutta la squadra". 

