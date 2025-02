La terza volta sul palco dell'Ariston, la prima da solista. Damiano David torna stasera al Festival di Sanremo, super ospite della seconda serata. "Sanremo avrai sempre un posto speciale nel mio cuore, è un onore" ha commentato lui, ringraziando Carlo Conti per averlo invitato. Ed è attesa per la sua esibizione, con un gusto sempre più internazionale. Ma senza gli altri Måneskin.





DAMIANO DAVID, SANREMO E L'EUROVISION

Una carriera che deve moltissimo al Festival. La band inizia a farsi conoscere nel 2017, classificandosi seconda a XFactor, iniziando un percorso costellato di successi. Ma nel 2021 arriva la vittoria a Sanremo, conche porta i Måneskin a conquistare il primo posto anche all'Eurovision Song Contest, con un trionfo italiano che - nella kermesse - mancava dal 1990. I quattro ragazzi di Roma si impongono così sulla scena mondiale. I loro brani - dascalano le classifiche internazionali. I dischi vendono milioni di copie. E non mancano premi e riconoscimenti, tra cui una candidatura ainel 2023. A Sanremo i Måneskin torneranno poi altre due volte, come ospiti: nel 2022 e nel 2023.





DAMIANO DAVID, IL TOUR MONDIALE

E quello del Festival dei fiori è un richiamo fortissimo, a cui Damiano risponde con affetto. Questa volta lo affronterà da solo, in linea con il percorso annunciato lo scorso settembre. Non un addio alla band - aveva precisato - ma un modo per esprimere una parte più personale di sé. Sono già moltissime le soddisfazioni raccolte, con il successo die diHit che lo accompagneranno, nel 2025, nel tour mondiale, con più di trenta date tra Europa, Australia, Stati Uniti e Asia. Due gli appuntamenti in Italia, il 7 ottobre a Milano e l'11 ottobre a Roma.