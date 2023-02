Festival di Sanremo, Gino Paoli sul palco dell'Ariston tra grandi classici e aneddoti

Un omaggio ad un grande autore e interprete della canzone italiana, Gino Paoli questa sera è salito sul palco di Sanremo accompagnato da Danilo Real al pianoforte per eseguire tre delle sue più belle canzoni: "Una lunga storia d'amore", poi il brano che forse gli ha dato la fama e la notorietà, ovvero "Sapore di sale" e infine un altro dei suoi cavalli di battaglia: "Il cielo in una stanza". "Sanremo è una una gabbia di matti", ha detto Gino Paoli conversando con Amadeus e Gianni Morandi durante una pausa prima di eseguire l'ultimo brano. "Quando si ci siamo visti la prima volta alla RCA (la casca discografica), io ero molto più vecchio e Morandi veniva dietro di me perché voleva imparare e io dicevo ma che c*** può imparare da me", ha detto scherzando ancora sul palco Gino Paoli. "Tu eri il nostro maestro", ha replicato Morandi.





Un grande della musica

Gino Paoli è nato a Monfalcone nel 1934 e ha iniziato la sua carriera negli anni '50. Non si contano più le canzoni che ha pubblicato nella sua lunga carriera. Molti dei quali sono diventati dei veri classici della canzone italiana tra cui "Il cielo in una stanza", "La gatta", "Che cosa c'è", "Senza fine", "Sapore di sale", "Una lunga storia d'amore", "Quattro amici al bar". Gino Paolo ha partecipato per sette volte al Festival di Sanremo, l'ultima delle quali nel 2018 in qualità di ospite in coppia con Danilo Rea, coi cui si è esibito anche questa sera in qualità di ospite. Gino Paoli ha all'attivo anche numerose collaborazioni con i colleghi ed ha composto musiche per colonne sonore di film. Di Gino Paoli si sono occupate anche le cronache rosa per le sue storie d'amore, soprattutto quella con Ornella Vanoni, anche lei questa sera sul palco del Festival di Sanremo come superospite. Altra storia d'amore molto chiacchierata è stata quella con una giovanissima Stefania Sandrelli, da cui avrà una figlia: Amanda. Lontano dalla musica,Gino Paoli e stato anche deputato della Repubblica tra il 1987 e il 1992 eletto tra le fila della sinistra indipendente.