Flavio Briatore mette in vendita il Twiga, Leonardo Maria Del Vecchio in pole

"Sono sempre più assorbito dalla Formula 1 e non ho tempo per dedicarmi ad altre attività"

La fine di un'epoca. Il Twiga di Flavio Briatore è in vendita. E tra i possibili acquirenti ci sarebbe Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei figli del patron di Luxottica. A riportare l'indiscrezione è il quotidiano Il Giornale, che attribuisce il seguente virgolettato a Briatore: "Ho messo sul mercato il Twiga e vedremo come finirà. Io sono sempre più assorbito dalla Formula 1 e non ho tempo per dedicarmi ad altre attività". I numeri del Twiga Il Twiga oggi è presente a Pietrasanta, a Montecarlo (due location), a Londra e a Baia Benjamin, nell'ultimo lembo incantato di Liguria, celebrato dalla prosa di Nico Orengo e ormai a ridosso della Costa Azzurra. La sede in Versilia è aperto solo 125 giorni l'anno ma ha un fatturato che supera i 9 milioni. Leggermente più alto quello di Montecarlo, che viaggia sui 10 milioni, ma non chiude mai. A Pietrasanta lavorano circa 70 dipendenti, più una sessantina che ruotano intorno al fortino di Briatore. L'offerta di Del Vecchio junior La Triple Sea Food di Del Vecchio junior si sarebbe fatta avanti, forte della sua straordinaria solidità finanziaria e con almeno 500 milioni da spendere. In lizza per la proprietà futura del Twiga ci sarebbero anche due fondi. Ma il favorito sarebbe Del Vecchio. Il Giornale fa notare che l'imprenditore 29enne - che, secondo Forbes, vanta un patrimonio stratosferico vicino a 5,1 miliardi - ha frequentato a lungo i locali di Briatore. Quest'ultimo, conversando con il quotidiano, ha annunciato che "nel 2025 il Twiga sbarcherà negli Usa: prima a New York, poi a Miami e Las Vegas. Con location contigue a quelle di Crazy Pizza, così i clienti potranno fare in brevissimo tempo due esperienze complementari". La quota di Dimitri Kunz d'Asburgo L'operazione non dovrebbe toccare le quote del compagno della ministra del Turismo Daniela Santanchè, Dimitri Kunz d'Asburgo, che detiene il 33% del Twiga di Pietrasanta. La sua posizione potrebbe mettere a rischio l'affare? In attesa di capirlo, va rammentato che, al momento, comunque, non sembrano essere state formalizzate offerte di nessun tipo. La situazione potrebbe però evolversi rapidamente nelle prossime settimane.

