Fondazione Gimbe, le mascherine restano fondamentali contro la diffusione del Covid, rischiamo un lockdown di fatto

Il Covid 19 continua a diffondersi in Italia e aumentano gli ingressi di pazienti nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Dal 29 giugno al 5 luglio, i ricoveri con sintomi sono stati 8.003 rispetto ai 6.035 della settimana precedente, ovvero +32,6%, e le terapie intensive 323 rispetto a 237, pari a +36,3%. Crescono anche i decessi, che sono stati 464 rispetto ai 392 di settimana scorsa, in aumento del 18%. Lo ha reso noto il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. " Esistono reali motivi di preoccupazione ", ha commentato il presidente Nino Cartabellotta, anche perchè " l'occupazione dei posti letto è destinata ad aumentare nelle prossime settimane ".





Contagi in aumento del 55%

Nella settimana trascorsa i nuovi casi di Covid 19 sono stati 595.349, con un aumento del 55% rispetto a quella precedente. I contagi settimanali sono cresciuti in tutte le regioni e sono 38 le province italiane che hanno registrato più di 1.000 casi per 100.000 abitanti. La crescita va di pari passo all'aumento del 33% del numero dei tamponi totali: da 1,6 milioni a 2,1 milioni. Questi sono alcuni dei dati estratti dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. " L'aumento dei nuovi casi settimanali ", ha dichiarato, inoltre, il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, " per la terza settimana consecutiva ha superato il 50%, con un tempo di raddoppio di 10 giorni ".





Le mascherine restano fondamentali