Fontana di Trevi: da oggi il via al restyling in vista del Giubileo. Ingresso a numero chiuso, lancio dell’iconica monetina in un cesto, ipotesi introduzione di un ticket Photo Credit: Fotogramma.it

Fontana di Trevi si rifà non tanto la facciata quanto le parti della vasca più esposte al contatto con l'acqua. L’intervento di manutenzione straordinaria in particolare si concentrerà nella zona tra il bordo della vasca e le gradinate di accesso, che sarà sottoposta a una pulitura approfondita. E porta con se molte novità per rendere possibile a turisti e romani di ammirare la bellezza della fontana, anche durante i lavori di manutenzione straordinaria.

IL PIANO DEL CAMPIDOGLIO

Fontana di Trevi sarà circondata da pannelli trasparenti ma entro un mese sarà installata una passerella a 'ferro di cavallo' all'interno della vasca dove i visitatori potranno passare godendo di una visuale inedita. La passerella sarà a numero contingentato, sarà dunque la prova generale e la sperimentazione dell'ingresso a numero chiuso del catino che sarà introdotta a fine lavori, in tempo per il Giubileo. In una fase successiva si valuterà anche l'introduzione di un ‘piccolo contributo’ economico per l'ingresso. Mancherà l’acqua nella fontana, proprio per permettere i lavori di pulizia patine biologiche, vegetazione infestante e depositi calcarei, ma l’iconico lancio della monetina sarà comunque possibile: basterà esprimere il proprio desiderio mentre si lascerà cadere la moneta in un 'cesto' posto sulla stessa passerella.

SINDACO GUALTIERI, SI POTRA’ SEDERE MA NON MANGIARE

Parliamo di un monumento, tra i più amati di Roma, e per dirla con il Sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, uno mica si mette a mangiare davanti alla ‘Gioconda’. In questi termini commenta l’ipotesi di un provvedimento anti-bivacco nel catino della Fontana di Trevi. “La Fontana ha delle sedute, anzi lo scopo di questo contingentamento è proprio consentire la fruizione del monumento anche sedendosi. Ovviamente non è il luogo più adatto per mangiare, ci saranno delle limitazioni. Uno mica si mette a mangiare dentro al museo davanti alla Gioconda...” dice appunto il numero uno del Campidoglio. Gualtieri poi spiega il tema del contingentamento: si conteranno le persone che entrano e poi si aspetterà che escano per assicurare a tutti di poter ammirare la Fontana. Seguirà una 'quarta fase' in cui possiamo ipotizzare un piccolo contributo, molto basso. Stiamo studiando ma ci sembra sensato un piccolo contributo per le spese di gestione. La piazza in sè non sarà chiusa, e la Fontana si potrà ammirare anche dalla piazza. Si valuterà inoltre, ha aggiunto Gualtieri, se sospendere nelle ore serali il regime contingentato ma dipenderà da quanta affluenza sarà eventualmente registrata.