Formula 1 a Interlagos vince Hamilton in rimonta, secondo Verstappen

Lewis Hamilton con una strepitosa rimonta ha vinto il Gran Premio del Brasile disputato sulla pista di Interlagos. Seconda posizione per Max Verstappen su Red Bull. Al terzo posto l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, seguito dalla Red Bull di Sergio Perez che fa il giro più veloce del circuito. Quindi le Ferrari di Charles leclerc e Cacrlos Sainz. Nel Mondiale Piloti, Verstappen resta leader con 14 punti di vantaggio su Hamilton a tre gare dalla fine





La gara

Partenza sprint per la Red Bull di Max Verstappen che scatta davanti a tutti precedendo il compagno di squadra Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton, che dalla decima posizione ha subito guadagnato diverse posizioni superando Valtteri Bottas e le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Gara rallentata dopo nove giri per due incidenti lievi in pista che hanno provocato detriti in pista. Max Verstappen sempre in testa davanti al compagno di squadra Sergio Perez e Lewis Hamilton. Quindi la Mercedes di Bottas e le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Grande cosa del campione del mondo che al 23esimo giro si piazza in seconda posizione, all'inseguimento del pilota olandese della Red Bull. I primi problemi di usura delle gomme per le monoposto ai primi due posti della gara arrivano poco dopo. Al 25esimo giro il britannico si ferma subito ai box. Quando rientra è sesto. Subito dopo pit stop anche per l’olandese. A metà gara Verstappen è al comando davanti a Hamilton. I due rivali sono seguiti da Valtteri Bottas e da Sergio Perez. Quinta e sesta le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Al 48esimo giro il campione del mondo prova il sorpasso alla curva 4, ma il pilota della Red Bull si difende portandolo fuori. Entrambi finiscono fuori pista ma rientrano. Nessuna investigazione da parte dei commissari che reputano regolare l’azione, ma il sorpasso del britannico riesce al 59esimo giro. Poi controlla la corsa fino al termine.





Le parole di Hamilton

"Credo che sia stata la gara piu' dura della mia vita, dopo essere partito ultimo ieri e decimo oggi, ma quel che e' successo dimostra che nonostante tutte le avversita' non bisogna mai mollare. Mai". queste le prime parole di Lewis Hamilton dopo la vittoria Interlagos, mentre il pubblico brasiliano faceva la ola per la grande impesa. "Era da Silverstone che non mi capitava di avere tutto questo sostegno, mi ha sorpreso e onorato, ha aggiunto il pilota britannico, sottolineando che il team ha fatto un lavoro fantastico e a inizio weekend non avrei mai detto che avremmo alla fine portato a casa tanti punti. Questa vittoria mi sembra la prima, come se non avessi vinto da tantissimo tempo".