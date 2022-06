Formula 1, Max Verstappen vince in Canada, grande rimonta di Leclerc, dalla 19esima alla quinta posizione

Sul circuito cittadino di Montreal vince Max Verstappen. L'olandese della Red Bull ha battuto la Ferrari di Carlos Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton. Quarto al traguardo George Russell sulla seconda Mercedese quinta la rossa di Charles Leclerc che ha compiuto una clamorosa rimonta. Il pilota monegasco della Ferrari era partito dall’ultimo posto, dovuto alla penalizzazione per il cambio del turbo. Sesta al traguardo la Alpine di Ocon davanti al compagno di squadra Alonso e alla Alfa Romeo di Bottas. Nona l'altra Alfa di Zhou Guanyu. Al decimo posto la Aston Martin di Stroll.





La gara

Partenza regolare per il Gran Premio di Formula 1 del Canada che si è corso sul circuito cittadino di Montréal, sull'isola artificiale di Notre-Dame. Al semaforo verde scatta in testa la Red Bull di Verstappen davanti alla Alpine di Alonso e alla Ferrari di Sainz. L’altra rossa,quella di Leclerc, è 17esima dopo le prime curve. Dopo 10 giri rientra ai box la Red Bull di Max Verstappen dopo la Virtual safety car per l'uscita di scena della Red Bull di Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz si trova in prima posizione davanti a Fernando Alonso e lo stesso Verstappen. Subito dietro la Mercedes di Russell, quarto. Comincia la rimonta di Leclerc, è 13esimo. A metà gara torna in testa Max Verstappen con la sua Red Bull che guida il Gp del Canada davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alle Mercedes di Lewis Hamilton e di Russell davanti all'Alpine di Ocon e l'altra rossa di Charles Leclerc, che nel frattempo è salita alla sesta dopo essere partita dal fondo della griglia. Al 49esmo giro Tsunoda esci di pista ed entra la Safety car che annulla tutti i distacchi e le due Ferrari rientrano in tempo montando la gomma nuova per tentare l'ultimo assalto, con lo spagnolo che infastidisce Verstappen fino alla fine, senza però riuscire a superarlo. Leclerc riesce a rimontare chiudendo con un buon quinto posto e guadagnando punti preziosi nella classifica mondiale.





Le parole dopo la gara

“Ho spinto a tutta, non ho lasciato un centimetro in frenata e vicino alle barriere. Le ho provate tutte per superare Verstappen. Non avevamo abbastanza velocità per avvicinarci a sufficienza nel tornante. La cosa positiva è che eravamo più veloci in tutta la gara, ci è mancato qualcosa per il sorpasso”. Sono le dichiarazioni a caldo Carlos Sainz dopo il secondo posto nel Gp del Canada di Formula 1. “Siamo contenti per come siamo riusciti a mettere pressione, siamo arrivati vicinissimi a vincere, continueremo a provarci nella prossima gara", ha aggiunto il pilota spagnolo della Ferrari. “La safety car non ci ha aiutato, le Ferrari erano molto veloci in gara. E' stato davvero difficile per me, anche perché loro avevano gomme più fresche. Gli ultimi giri sono stati divertenti” ha detto invece il vincitore del GP Max Verstappen. "L'inizio è stato frustrante, poi è stato divertente. A metà gara mi sono ritrovato con Ocon con gomme più fresche e facevo fatica con la trazione. Poi abbiamo avuto un problema al pit-stop e mi è costato tanto, ho fatto il meglio possibile e il quinto posto era il massimo, anche se non posso essere contento". sono queste le parole di Charles Leclerc dopo la gara.