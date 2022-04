Formula 1, Max Verstappen vince la sprint race di Imola, secondo posto per la Ferrari di Leclerc, terza l'altra RedBull di Perez

Max Verstappen ha vinto la gara sprint a Imola dopo un l duello con Charles Leclerc e partirà in pole position domani nel Gp dell'Emilia-Romagna. L'olandese della Red Bull, superato al via dal monegasco della Ferrari, ha effettuato il sorpasso decisivo a due giri dalla fine. Terza posizione per la Red Bull del messicano Sergio Perez. Quarto posto per l'altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz che ha rimontato sei posizioni dal 10° posto di partenza. Alle sue spalle le McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Daniel Ricciardo. Settimo posto per l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, ottavo Kevin Magnussen su Haas. Ancora una gara disastrosa per le Mercedes, con Russel che chiuso all'undicesimo posto, Hamilton al tredicesimo.





Le parole dei protagonisti

Queste le parole del vincitore, Max Verstappen: "La partenza non è stata buona. C'è voluto tempo per mettere pressione davanti ma abbiamo gestito noi meglio le gomme. Sono riuscito ad entrare in zona DRS e abbiamo fatto una bella lotta con Leclerc. Ho spinto, ero veloce. In partenza c'è stato troppo pattinamento e non so perché. Charles aveva più passo, ma poi ha finito le gomme e siamo riuscito ad avvicinarlo. So che domani sarà ancora diverso, ma oggi siamo riusciti ad andare meglio su queste mescole. Sono molto contento di aver fatto una sprint race pulita. Guardarmi alle spalle domani? Se partirò come oggi sicuramente ma vedremo. Sono contento per oggi. Domani ci saranno mescole più dure che entreranno in gioco, ma oggi è stata una bella giornata". Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, secondo al traguardo: "Partiremo dalla prima fila. Abbiamo faticato con le gomme, dobbiamo analizzare tutto per domani, sarà la gara principale e dobbiamo fare in modo di essere pronti. Il passo fino a quel momento era buono. Poi abbiamo avuto graining all'anteriore sinistra e abbiamo perso la posizione alla fine. Dobbiamo lavorare duro per ritornare avanti domani".