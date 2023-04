Francesco Gabbani a RTL 102.5: "Festeggio il mio compleanno con i fan nella mia carrara"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Francesco Gabbani ospite a RTL 102.5 nel corso di Password. Sono state aperte le prevendite per il concerto di Gabbani a Carrara per il 9 settembre (RTL 102.5 sarà media partner). "Da adesso si può acquistare. Sarà il mio compleanno, sono del 1982. Carrara è la mia città di origine, festeggiare con i miei concittadini è una bella occasione. E' il luogo dove sono nato e cresciuto, dove la mia musica è nata", dice in radiovisione. "Grazie a chi ha creduto in me in tempi non sospetti".





LA COSCIENZA ECOLOGICA

"Ormai sono entrato negli anta", scherza Gabbani. "Mi occupo di ecologia e di temi tanto cari a questo pianeta". Nel programma "Ci vuole un fiore", in onda da stasera su Rai1, Gabbani parla di ambiente. "Parlare di ambiente dando spazio alla leva emotiva del rapporto con la natura. Perché sono green? Perché ho sempre amato la natura, complice il fatto che sono di Carrara e che c'è una natura bellissima dalle mie parti", racconta Gabbani. "Più che fare la lezione di ecologia preferisco trattare l'aspetto emotivo, che è alla base dell'ecologia". Poi continua: "Non sono scaramantico, ma vediamo come vanno gli ascolti".





L'ESPERIENZA IN TV CON NINO FRASSICA

Nello show "Ci vuole un fiore", in onda su Rai1 in prima serata, c'è anche il grande Frassica. "Nino è un maestro", puntualizza subito Gabbani. "Lavorare con lui è pazzesco: Frassica e Mario Tozzi sono fissi nel programma. Nino è genio assoluto con la sua comicità. Mi ha stupito, ve lo devo raccontare, mentre provavamo stava facendo una gag. L'ha fatta live: mi ha portato dentro la scrittura senza spiegarmi", racconta Gabbani.





OCCIDENTALIS KARMA? UNA CANZONE MULTISTRATO"

"Un testo che ricordi, ma è anche articolato con tante citazioni importante. E' una canzone millefoglie, mille strati. Molti mi chiedono se mi sono stancato di questa canzone, dico no. E' molto importante nel mio percorso", ricorda il cantante.